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Глава НАЗК пояснив, чим корисні корупційні скандали

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Глава НАЗК пояснив, чим корисні корупційні скандали
Корупційні скандали в Україні свідчать про нетерпимість до самого явища корупції

Згідно з соціологією, питання корупції знову вийшло на перший план, навіть обігнало проблему війни

Гучні корупційні скандали свідчать про те, що Україна не толерує це явище. Про це заявив керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю «Главкому».

Згідно з соціологією, питання корупції знову вийшло на перший план, навіть обігнало проблему війни. Тому Олександр Новіков наголосив, що кожен, хто сьогодні займається корупцією, завтра буде притягнутий до відповідальності.

«Зараз ми проходимо також шлях формування інституту репутації – коли людина, що навіть підозрюється в корупції, звільняється з посади ще до вироку суду», – додав Новіков.

Новіков додав, що попри те, що українська корупція стає більш витонченою, НАЗК також вдосконалює свої практики.

Нагадаємо, що керівник НАЗК розказав, що чекатиме чиновників, які ховають крадене в біткоїнах. 

До слова, Новіков також назвав причину, чому українська корупція взагалі існує.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розробив план заходів щодо реформування Державної митної служби. За словами прем'єра, план складатиметься із шести пунктів: загальна база даних із Європейським Союзом; збільшення пунктів пропуску та загальний контроль; ротація працівників; сканери; ризикоорієнтована система; діджиталізація та запровадження електронної черги в пунктах пропуску. За словами Шмигаля, ці шість елементів реформи мають унеможливити корупційні прояви на митниці. 

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Теги: Україна корупція Олександр Новіков

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