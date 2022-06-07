Рада може заборонити продаж феєрверків: деталі законопроєкту

Народні депутати виступають за контрольований обіг піротехнічних виробів на території України

Група народних депутатів пропонує внести зміни до законодавчих актів стосовно використання та обігу піротехнічних виробів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на законопроєкт, зареєстрований у Раді 6 червня.

Парламентарі виступають за заборону використання будь-яких феєрверків, зокрема салютів і петард та проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин (окрім сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, який не перевищує 60 децибел, а також у випадках використання піротехнічних виробів Збройними Силами, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами відповідно до законодавства України).

Також обранці пропонують накласти заборону на продаж феєрверків, які мають дуже низький рівень небезпеки, неповнолітнім особам.

Водночас продаж та/або передачу будь-яким способом сценічних піротехнічних виробів класу Т1 (мають низький рівень небезпеки) хочуть дозволити лише особам, які досягли вісімнадцяти років, а сценічних піротехнічних виробів класу Т2 – особам із спеціальною підготовкою.

Крім цього, розробники законопроєкту мають намір на законодавчому рівні закріпити заборону використання щодо тварин будь-яких феєрверків, зокрема салютів та петард.

Автори-законопроєкту пояснили: запровадження контролю та обмеження використання піротехнічних виробів набуло особливої актуальності на фоні збройної агресії РФ проти України. Адже звукові та світлові ефекти від використання піротехніки наносять шкоду психологічному здоров’ю населенню, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст.

Як відомо, днями в Одесі ввечері пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Як виявилося, порушники влаштували салют з феєрверків, що налякало місцевих жителів.

Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану. Про це йдеться у відповіді президента на відповідну петицію.

У відповіді йдеться, що використання петард, феєрверків та іншої піротехніки в умовах воєнного стану провокує стрес і дискомфорт в українців, а також частково створює загрози їхньому життю і здоров'ю.

Зеленський також підтримав ідею врегулювати застосування піротехніки під час воєнного стану на законодавчому рівні. Він підкреслив, що вирішення таких питань належить до сфери діяльності Національної поліції.