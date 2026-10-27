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Рада підтримала висновки та пропозиції до проєкту Держбюджету-2027

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рада підтримала висновки та пропозиції до проєкту Держбюджету-2027
фото: Ярослав Железняк/Telegram

Перший етап ухвалення проєкту Державного бюджету у першому читанні

Верховна Рада прийняла за основу проєкт постанови про Бюджетні висновки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

За постанову проголосували 232 народні депутати. Це перший етап ухвалення проєкту Державного бюджету у першому читанні. Документ містить 90 пропозицій, які Комітет з питань бюджету сформував на основі 5236 поправок народних депутатів.

«За попередньою оцінкою, для врахування поданих поправок потрібно додатково 13,5 трлн грн – це ще майже два бюджети на наступний рік. Багато пропозицій не відповідають регламентним вимогам: вони незбалансовані, або запропоновані джерела не підтверджуються розрахунками і не є реалістичними. Тому такі поправки ми відхилили», – пояснила голова Комітету Роксолана Підласа.

Нардепка додала: «Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти за основу постанову про Бюджетні висновки і направити проект бюджету уряду на підготовку до другого читання. Спільно з урядом ми усунемо основні недоліки цього бюджету».

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2027 рік.

До слова, прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що в проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачені кошти на чинні виплати військовослужбовцям з урахуванням надбавок, затверджених у 2026 році. Водночас для нового підвищення зарплат уряд продовжує шукати додаткові джерела фінансування.

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Теги: Держбюджет Верховна Рада

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