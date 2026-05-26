Нові тарифи на транспорт у Києві. Хто їздитиме безплатно або матиме пільги (список)

glavcom.ua
Нові тарифи можуть набути чинності вже з 15 липня
У Києві існує 25 категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд у комунальному громадському транспорті загального користування

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість разової поїздки в метро, трамваях, тролейбусах та автобусах може зрости до 30 грн. Очікується, що нові тарифи можуть набути чинності вже з 15 липня цього року. На тлі цих масштабних тарифних змін «Главком» нагадує, які категорії громадян і надалі матимуть право на безкоштовні поїздки у столиці.

За даними Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА існує 25 категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд у комунальному громадському транспорті загального користування.

Хто має право на безкоштовний проїзд у Києві

№ п/п Категорія пільговика документ, який надає право на пільговий поїзд у наземному транспорті документ, який надає право на пільговий поїзд у  метро
1 Учасник бойових дій Посвідчення «Учасник бойових дій» Посвідчення «Учасник бойових дій» або «Картка киянина»
2 Учасник війни (пенсіонер) Пенсійне посвідчення «Картка киянина»
3 Учасник війни (не пенсійного віку) «Картка киянина» «Картка киянина»
4 Особи з інвалідністю внаслідок війни І-ІІІ групи Посвідчення «Особа з інвалідністю внаслідок війни Посвідчення «Особа з інвалідністю внаслідок війни або «Картка киянина»
5 Член сім'ї загиблого померлого ветерана війни (пенсіонер) Пенсійне посвідчення  «Картка киянина»
6 Член сім'ї загиблого померлого ветерана війни (не пенсійного віку) «Картка киянина» «Картка киянина»
7 Особа, яка має особливі або трудові заслуги перед Батьківщиною (пенсіонер) Пенсійне посвідчення  «Картка киянина»
8 Особа, яка має особливі або трудові заслуги перед Батьківщиною (не пенсійного віку) «Картка киянина» «Картка киянина»
9 Ветеран праці (пенсіонер)
Пенсійне посвідчення 

 «Картка киянина» 
10 Жертви нацистських переслідувань, ст. 6(1) - 6(4) Пенсійне посвідчення   «Картка киянина» 
11 Реабілітована особа, яка стала інвалідом внаслідок репресій або є пенсіонером  Посвідчення «Реабілітована особа» або пенсійне посвідчення  Посвідчення «Реабілітована особа» або «Картка киянина» 
12 Дитина війни (пенсіонер) Пенсійне посвідчення    «Картка киянина» 
13 Ветеран військової служби та органів внутрішніх справ Посвідчення: «Ветеран військової служби», «Ветеран органів внутрішніх справ», «Ветеран податкової міліції», «Ветеран державної пожежної охорони», «Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України»,
«Ветеран служби цивільного захисту», «Ветеран державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України», «Ветеран Національної поліції України» або пенсійне посвідчення з відповідною відміткою

Посвідчення: «Ветеран військової служби», «Ветеран органів внутрішніх справ», «Ветеран податкової міліції», «Ветеран державної пожежної охорони», «Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України»,
«Ветеран служби цивільного захисту», «Ветеран державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України», «Ветеран Національної поліції України» або пенсійне посвідчення з відповідною відміткою або «Картка киянина» 
14 Батьки військовослужбовця, який загинув (помер) або пропав безвісти під час проходження військової служби Посвідчення на право користуватися пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли)чи пропали безвісти під час проходження військової служби  Посвідчення на право користуватися пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли)чи пропали безвісти під час проходження військової служби або «Картка киянина» 
15 Особи (ЧАЕС) – І категорія Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії І) або вкладка до нього про інвалідність Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії І) або вкладка до нього про інвалідність або «Карта киянина»
16 Особи (ЧАЕС) – ІІ категорія – ліквідатор Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії ІІ) Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії ІІ) або «Карта киянина»
17 Інвалід загального захворювання І-ІІ групи Пенсійне посвідчення  з відміткою  про інвалідність або посвідчення отримувача державної соцдопомоги  Пенсійне посвідчення  з відміткою  про інвалідність або посвідчення отримувача державної соцдопомоги або «Картка киянина» 
18 Інвалід загального захворювання ІІІ групи Пенсійне посвідчення  з відміткою  про інвалідність або посвідчення отримувача державної соцдопомоги  «Картка киянина» 
19 Особа, звільнена з військової служби, яка стала інвалідом під час проходження військової служби Пенсійне посвідчення  з відміткою «Інвалід армії» Пенсійне посвідчення  з відміткою «Інвалід армії» (І-ІІ група) або «Картка киянина» 
20 Пенсіонер за віком Пенсійне посвідчення  «Картка киянина» 
21 Пенсіонер, який не досяг віку, визначеного ст. 23 ЗУ «Про загальнодержавне пенсійне страхування» «Картка киянина» 
22 Особа, яка не має права на пенсію в розумінні Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю» Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу або довідка про перебування на обліку та отримання зазначеного виду допомоги, що надається  управліннями праці та соцзахисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій, та документу, який посвідчує особу «Картка киянина» 
23 Батьки багатодітної сім'ї «Картка киянина»   «Картка киянина» 
24 Непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80-річного віку «Картка киянина»  «Картка киянина» 
25 Учні (вихованці)  загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання Учнівський квиток Учнівський квиток

Які тарифи готує влада?

Київ має намір запровадити  з 15 липня 2026 року нову тарифну модель. Вона передбачає:

  • 30 грн – вартість разової поїздки;
  • 25-30 грн – поїздка за транспортною карткою (залежно від кількості);
  • 60 грн – 90-хвилинний пересадковий квиток;
  • 4 875 грн – безлімітний місячний проїзний.
Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва
інфографіка: КМДА
Нагадаємо, кияни масово виступили проти стрімкого зростання цін на проїзд у громадському транспорті столиці. Відповідна петиція №14225 на сайті Київської міської ради зібрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів за лічені години після публікації. 

Як заявили у Департаменті економіки та інвестицій КМДА, разовий тариф на проїзд у комунальному транспорті столиці на рівні 30 грн розрахований за фактичними витратами підприємств і є компромісним варіантом. Справжня ж собівартість перевезень є значно вищою. У профільному департаменті зазначають, що столичні транспортні підприємства розрахували економічно обґрунтований тариф на 2026 рік, який для проїзду в метро становить 64,60 грн, а для проїзду в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері – 44,14 грн. Зважаючи на високу соціальну чутливість питання, влада не стала піднімати планку до економічно обґрунтованого рівня. Пропонований тариф у 30 грн базується на фактичних витратах за минулий рік, а не на планових показниках року поточного.

«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.

