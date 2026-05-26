Нові тарифи на транспорт у Києві. Хто їздитиме безплатно або матиме пільги (список)
У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість разової поїздки в метро, трамваях, тролейбусах та автобусах може зрости до 30 грн. Очікується, що нові тарифи можуть набути чинності вже з 15 липня цього року. На тлі цих масштабних тарифних змін «Главком» нагадує, які категорії громадян і надалі матимуть право на безкоштовні поїздки у столиці.
За даними Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА існує 25 категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд у комунальному громадському транспорті загального користування.
Хто має право на безкоштовний проїзд у Києві
|№ п/п
|Категорія пільговика
|документ, який надає право на пільговий поїзд у наземному транспорті
|документ, який надає право на пільговий поїзд у метро
|1
|Учасник бойових дій
|Посвідчення «Учасник бойових дій»
|Посвідчення «Учасник бойових дій» або «Картка киянина»
|2
|Учасник війни (пенсіонер)
|Пенсійне посвідчення
|«Картка киянина»
|3
|Учасник війни (не пенсійного віку)
|«Картка киянина»
|«Картка киянина»
|4
|Особи з інвалідністю внаслідок війни І-ІІІ групи
|Посвідчення «Особа з інвалідністю внаслідок війни
|Посвідчення «Особа з інвалідністю внаслідок війни або «Картка киянина»
|5
|Член сім'ї загиблого померлого ветерана війни (пенсіонер)
|Пенсійне посвідчення
|«Картка киянина»
|6
|Член сім'ї загиблого померлого ветерана війни (не пенсійного віку)
|«Картка киянина»
|«Картка киянина»
|7
|Особа, яка має особливі або трудові заслуги перед Батьківщиною (пенсіонер)
|Пенсійне посвідчення
|«Картка киянина»
|8
|Особа, яка має особливі або трудові заслуги перед Батьківщиною (не пенсійного віку)
|«Картка киянина»
|«Картка киянина»
|9
|Ветеран праці (пенсіонер)
|
Пенсійне посвідчення
|«Картка киянина»
|10
|Жертви нацистських переслідувань, ст. 6(1) - 6(4)
|Пенсійне посвідчення
|«Картка киянина»
|11
|Реабілітована особа, яка стала інвалідом внаслідок репресій або є пенсіонером
|Посвідчення «Реабілітована особа» або пенсійне посвідчення
|Посвідчення «Реабілітована особа» або «Картка киянина»
|12
|Дитина війни (пенсіонер)
|Пенсійне посвідчення
|«Картка киянина»
|13
|Ветеран військової служби та органів внутрішніх справ
|Посвідчення: «Ветеран військової служби», «Ветеран органів внутрішніх справ», «Ветеран податкової міліції», «Ветеран державної пожежної охорони», «Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України»,
«Ветеран служби цивільного захисту», «Ветеран державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України», «Ветеран Національної поліції України» або пенсійне посвідчення з відповідною відміткою
|
Посвідчення: «Ветеран військової служби», «Ветеран органів внутрішніх справ», «Ветеран податкової міліції», «Ветеран державної пожежної охорони», «Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України»,
|14
|Батьки військовослужбовця, який загинув (помер) або пропав безвісти під час проходження військової служби
|Посвідчення на право користуватися пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли)чи пропали безвісти під час проходження військової служби
|Посвідчення на право користуватися пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли)чи пропали безвісти під час проходження військової служби або «Картка киянина»
|15
|Особи (ЧАЕС) – І категорія
|Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії І) або вкладка до нього про інвалідність
|Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії І) або вкладка до нього про інвалідність або «Карта киянина»
|16
|Особи (ЧАЕС) – ІІ категорія – ліквідатор
|Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії ІІ)
|Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії ІІ) або «Карта киянина»
|17
|Інвалід загального захворювання І-ІІ групи
|Пенсійне посвідчення з відміткою про інвалідність або посвідчення отримувача державної соцдопомоги
|Пенсійне посвідчення з відміткою про інвалідність або посвідчення отримувача державної соцдопомоги або «Картка киянина»
|18
|Інвалід загального захворювання ІІІ групи
|Пенсійне посвідчення з відміткою про інвалідність або посвідчення отримувача державної соцдопомоги
|«Картка киянина»
|19
|Особа, звільнена з військової служби, яка стала інвалідом під час проходження військової служби
|Пенсійне посвідчення з відміткою «Інвалід армії»
|Пенсійне посвідчення з відміткою «Інвалід армії» (І-ІІ група) або «Картка киянина»
|20
|Пенсіонер за віком
|Пенсійне посвідчення
|«Картка киянина»
|21
|Пенсіонер, який не досяг віку, визначеного ст. 23 ЗУ «Про загальнодержавне пенсійне страхування»
|–
|«Картка киянина»
|22
|Особа, яка не має права на пенсію в розумінні Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю»
|Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу або довідка про перебування на обліку та отримання зазначеного виду допомоги, що надається управліннями праці та соцзахисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій, та документу, який посвідчує особу
|«Картка киянина»
|23
|Батьки багатодітної сім'ї
|«Картка киянина»
|«Картка киянина»
|24
|Непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80-річного віку
|«Картка киянина»
|«Картка киянина»
|25
|Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання
|Учнівський квиток
|Учнівський квиток
Які тарифи готує влада?
Київ має намір запровадити з 15 липня 2026 року нову тарифну модель. Вона передбачає:
- 30 грн – вартість разової поїздки;
- 25-30 грн – поїздка за транспортною карткою (залежно від кількості);
- 60 грн – 90-хвилинний пересадковий квиток;
- 4 875 грн – безлімітний місячний проїзний.
Нагадаємо, кияни масово виступили проти стрімкого зростання цін на проїзд у громадському транспорті столиці. Відповідна петиція №14225 на сайті Київської міської ради зібрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів за лічені години після публікації.
Як заявили у Департаменті економіки та інвестицій КМДА, разовий тариф на проїзд у комунальному транспорті столиці на рівні 30 грн розрахований за фактичними витратами підприємств і є компромісним варіантом. Справжня ж собівартість перевезень є значно вищою. У профільному департаменті зазначають, що столичні транспортні підприємства розрахували економічно обґрунтований тариф на 2026 рік, який для проїзду в метро становить 64,60 грн, а для проїзду в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері – 44,14 грн. Зважаючи на високу соціальну чутливість питання, влада не стала піднімати планку до економічно обґрунтованого рівня. Пропонований тариф у 30 грн базується на фактичних витратах за минулий рік, а не на планових показниках року поточного.
«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.
