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Верховна Рада готує новий штраф для водіїв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Верховна Рада готує новий штраф для водіїв
фото ілюстративне

Водія хочуть зобов’язати здійснювати перевезення в транспортних засобах тварин у спосіб, що не заважає керуванню

Депутати Верховної Ради від групи «Відновлення України» Олександр Юрченко і Антоніна Славицька пропонують парламенту ввести штраф за порушення правил перевезення тварин. Відповідний законопроєкт №9016 вже зареєстрований у парламенті.

Згідно з документом, водія зобов’язують здійснювати перевезення в транспортних засобах тварин у спосіб, що не заважає керуванню транспортним засобом та дотримання водієм правил дорожнього руху.

За порушення такого правила пропонують ввести штраф сумою 510 гривень (30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Повторне порушення протягом року тягне за собою штраф 850 гривень (50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

В пояснювальній записці вказано основними принципами, якими варто керуватися для безпечного транспортування домашніх тварин під час автомобільних поїздок:

  • забезпечення комфорту для тварини і водночас безпеки для пасажирів;
  • уникнення впливу тварини на дотримання водієм правил дорожнього руху;
  • вибір спеціальних засобів для перевезення, що відповідають стандартам безпеки;
  • розташування та фіксація місця перевезення тварини поза межами переднього сидіння;
  • надійне кріплення будь-яких засобів для перевезення тварини;
  • дотримання законодавства про транспортування тварин всередині країни та поза її межами.

Раніше повідомлялося, що депутати пропонують заборонити їзду на авто, яке не обладнане зимовими шинами.

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Теги: автомобіль штраф Верховна Рада

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