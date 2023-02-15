Верховна Рада готує новий штраф для водіїв

Водія хочуть зобов’язати здійснювати перевезення в транспортних засобах тварин у спосіб, що не заважає керуванню

Депутати Верховної Ради від групи «Відновлення України» Олександр Юрченко і Антоніна Славицька пропонують парламенту ввести штраф за порушення правил перевезення тварин. Відповідний законопроєкт №9016 вже зареєстрований у парламенті.

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Згідно з документом, водія зобов’язують здійснювати перевезення в транспортних засобах тварин у спосіб, що не заважає керуванню транспортним засобом та дотримання водієм правил дорожнього руху.

За порушення такого правила пропонують ввести штраф сумою 510 гривень (30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

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Повторне порушення протягом року тягне за собою штраф 850 гривень (50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

В пояснювальній записці вказано основними принципами, якими варто керуватися для безпечного транспортування домашніх тварин під час автомобільних поїздок:

забезпечення комфорту для тварини і водночас безпеки для пасажирів;

уникнення впливу тварини на дотримання водієм правил дорожнього руху;

вибір спеціальних засобів для перевезення, що відповідають стандартам безпеки;

розташування та фіксація місця перевезення тварини поза межами переднього сидіння;

надійне кріплення будь-яких засобів для перевезення тварини;

дотримання законодавства про транспортування тварин всередині країни та поза її межами.

Раніше повідомлялося, що депутати пропонують заборонити їзду на авто, яке не обладнане зимовими шинами.