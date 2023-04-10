Відбирав у солдатів бойові доплати: суд відправив скандального командира під варту

Суд відправив під варту командира, який на Одещині відбирав у солдатів бойові доплати, без права внесення застави

Командир відібрав у підлеглих військових понад 600 тис. грн

У Миколаєві суд відправив під варту без права на заставу посадовця військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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Йдеться про командира підрозділу матеріального забезпечення військової частини на Одещині. У квітні правоохоронці повідомили йому про підозру за вимагання з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів із щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.

За даними слідчих, у разі відмови він погрожував проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою. Працівники ДБР уже задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей від підлеглих. Загальна сума – понад 600 тис грн.

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Відтак фігуранту повідомили про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу та застосуванню насильства до підлеглого. За це загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, що в Житомирі молодший лейтенант побив строковика, але згодом записав відео, на якому перепросив за інцидент. У військовому командуванні заявили про початок службового розслідування. Учасників інциденту тимчасово відсторонили від виконання службових обов'язків.

Нещодавно стало відомо, що командир взводу, який побив солдата на Житомирщині, постане перед судом. Підозрюваному загрожує до 12 років в'язниці.