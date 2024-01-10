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Рада призначила голову Рахункової палати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада призначила голову Рахункової палати
Піщанську обрали незважаючи на застереження міжнародних партнерів
фото: telegraf.com.ua

За кандидатуру Піщанської віддали голоси 252 народні депутати

На сьогоднішньому засіданні, 10 січня, Верховна Рада призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Як зазначив парламентар, за кандидатуру Піщанської віддали голоси 252 народні депутати.

«Незважаючи на застереження міжнародних партнерів», – зазначив Железняк.

Рахункова палата України – орган фінансово-бюджетного контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Працює самостійно і незалежно від інших органів держави.

Нагадаємо, 21 грудня Верховна Рада призначила членів Рахункової палати

Нагадаємо, раніше громадські активісти виступали проти призначення членів. Вони заявляли, що результати відбору кандидатур на посади членів або Голови Рахункової палати потрібно скасувати. А новий відбір має бути оголошений виключно після внесення змін до законодавства, що забезпечать проведення відкритого, прозорого конкурсу з оцінюванням кандидатів на відповідність критеріям професійної компетентності та доброчесності.

До слова, 21 листопада звернення послів G7 було адресовано українському парламенту. Зокрема, у зверненні до Верховної Ради посли G7 висловили занепокоєння можливим зупиненням реформи Рахункової палати; зволіканням у часі щодо оновлення законодавства про Рахункову палату. Окремо посли G7 наголосили на непрозорому конкурсному відборі голови на членів Рахункової палати, який нині проводиться.

Читайте також: Реформа Рахункової палати України. Як відреагували посли G7
Теги: Ярослав Железняк активісти депутат Верховна Рада

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