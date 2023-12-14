Атака на «Київстар». Експерт з кібербезпеки розповів про рекорд, який встановили українці

Річний запас карток був реалізований усього за день

Українці масово переходили на віртуальні SIM-карти Lifecell та Vodafone

На тлі масштабної атаки на «Київстар» українці за один день розкупили річний запас eSIM інших операторів. Про це повідомив народний депутат, експерт з кібербезпеки, член оборонного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко.

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«Практично за день, населення України, повністю розкупило е-сім інших операторів. Мова йде про те, що був за один день реалізований річний запас карток», – йдеться у повідомленні.

eSIM – це цифрова SIM-картка, яка відповідає галузевим стандартам і дає змогу активувати стільниковий план оператора зв’язку без використання фізичної SIM-картки. Найбільшою перевагою eSIM називається те, що на одному чипі можна мати до п’яти профілів із різними номерами різних операторів.

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Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Сонцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

До слова, після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування.