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Парламент призначив членів Рахункової палати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Парламент призначив членів Рахункової палати
фото ілюстративне

За членів Рахункової палати проголосували 247 депутатів

Верховна Рада призначила членів Рахункової палати. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Таке рішення підтримали 247 депутатів.

Таким чином членами Рахункової палати призначено:

  • Ольгу Піщанську; 
  • Єлизавету Пушко-Цибуляк;
  • Сергія Ключку;
  • Кирила Клименка.
Рахункова палата України – орган фінансово-бюджетного контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Працює самостійно і незалежно від інших органів держави.

Нагадаємо, раніше громадські активісти виступали проти призначення членів. Вони заявляли, що результати відбору кандидатур на посади членів або Голови Рахункової палати потрібно скасувати. А новий відбір має бути оголошений виключно після внесення змін до законодавства, що забезпечать проведення відкритого, прозорого конкурсу з оцінюванням кандидатів на відповідність критеріям професійної компетентності та доброчесності.

До слова, 21 листопада звернення послів G7 було адресовано українському парламенту. Зокрема, у зверненні до Верховної Ради посли G7 висловили занепокоєння можливим зупиненням реформи Рахункової палати; зволіканням у часі щодо оновлення законодавства про Рахункову палату. Окремо посли G7 наголосили на непрозорому конкурсному відборі голови на членів Рахункової палати, який нині проводиться.

Читайте також: Реформа Рахункової палати України. Як відреагували посли G7 
Теги: Рахункова палата Верховна Рада

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