Парламент призначив членів Рахункової палати

За членів Рахункової палати проголосували 247 депутатів

Верховна Рада призначила членів Рахункової палати. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

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Таке рішення підтримали 247 депутатів.

Таким чином членами Рахункової палати призначено:

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Ольгу Піщанську;

Єлизавету Пушко-Цибуляк;

Сергія Ключку;

Кирила Клименка.

Рахункова палата України – орган фінансово-бюджетного контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Працює самостійно і незалежно від інших органів держави.

Нагадаємо, раніше громадські активісти виступали проти призначення членів. Вони заявляли, що результати відбору кандидатур на посади членів або Голови Рахункової палати потрібно скасувати. А новий відбір має бути оголошений виключно після внесення змін до законодавства, що забезпечать проведення відкритого, прозорого конкурсу з оцінюванням кандидатів на відповідність критеріям професійної компетентності та доброчесності.

До слова, 21 листопада звернення послів G7 було адресовано українському парламенту. Зокрема, у зверненні до Верховної Ради посли G7 висловили занепокоєння можливим зупиненням реформи Рахункової палати; зволіканням у часі щодо оновлення законодавства про Рахункову палату. Окремо посли G7 наголосили на непрозорому конкурсному відборі голови на членів Рахункової палати, який нині проводиться.