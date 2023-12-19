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«Слуга народу» виключила з Київської облради поплічників Дубінського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Слуга народу» виключила з Київської облради поплічників Дубінського
Поплічники Дубінського у Київській облраді
фото: рух «Чесно»

Поплічники Дубінського без відома «Слуги народу» 16 грудня провели засідання, де затвердили нове положення про фракцію

Партія «Слуга народу» виключила із фракції в Київській обласній раді поплічників нардепа Олександра Дубінського. Про це повідомила колишня головна редакторка сайту руху «Чесно», активістка Ірина Федорів.

Йдеться про Дениса Дьоміна, Станіслава Семергея, Володимира Тимофійчука, Марію Кисельову, Дениса Січевого. Процедура імперативного мандату була застосована вперше.

Зокрема, вищеперелічені депутати без відома «Слуги народу» 16 грудня провели засідання, де затвердили нове положення про фракцію, фактично намагаючись узурпувати владу в інтересах Дубінського.

Семергей перебував на посаді офіційного помічника-консультанта Дубінського навіть після взяття останнього під варту та висунення йому підозри в державній зраді та регулярно підтримує Дубінського у соцмережах. Крім того, Семергей залучений до «волонтерського» проєкту «Медіаоборона» Дубінського.

Депутат Володимир Тимофійчук є директором комунального підприємства «База спеціального медичного постачання», яке, згідно з розслідуванням журналістів, закуповувало медичне обладнання значно дорожче за ринкову ціну: наприклад, томограф для Київського обласного онкологічного диспансеру купили за 44,5 млн грн, хоча той же постачальник подавав це ж обладнання за 23,89 млн грн. В цьому ж журналістському розслідуванні фігурувала Марія Кисельова як в. о. генерального директора «Київського обласного центру реабілітаційної медицини».

До обрання депутатом Кисельова працювала редакторкою на телеканалі «1+1» та помічницею Дубінського.

Нагадаємо, що четверо перелічених депутатів Київської облради є поплічниками нардепа Олександра Дубінського від партії «Слуга народу», який курував Київщину і під час місцевих виборів на рівні облради сформував своє крило депутатів. Нині ж він перебуває у СІЗО через підозру у державній зраді.

До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав.

Крім того, колишня головна редакторка сайту руху «Чесно», активістка Ірина Федорів повідомляла, що «Слуга народу» планує виключити із партії в Київській обласній раді і поплічників Дубінського.

Як повідомлялося, депутати Київської облради від партії «Слуга народу» мали провести пресконференцію, на якій обіцяли надати докази незаконного втручання керівництва обласного партійного осередку в діяльність органів місцевого самоврядування Київської області.

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Теги: Київрада депутат партія Слуга народу Олександр Дубінський

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