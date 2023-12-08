Реформа Рахункової палати України. Як відреагували посли G7

Група послів G7 вважає, що «реформування Рахункової палати України – шанс показати світу, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою

Позиція групи послів G7 – це потужний сигнал про підтримку інституційного оновлення незалежного державного органу зовнішнього аудиту яким є Рахункова палата. Про це «Главкому» заявив тимчасово виконуючий повноваження Голови Рахункової палати Андрій Майснер, коментуючи повідомлення дипломатів, опубліковане в соцмережі Х (раніше Твіттер) у четвер 7 грудня.

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«Ми цінуємо сприяння інституційному оновленню Рахункової палати з боку міжнародних партнерів та вдячні за принципову позицію, висловлену послами країн «Групи Семи» – зазначив він.

Група послів G7 вважає, що «реформування Рахункової палати України – це шанс показати світу, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою та ресурсами власних громадян».

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«Забезпечення прозорості й підзвітності вимагають як українське суспільство, так і наші міжнародні партнери, які лише за 2021-9 місяців 2023 року надали Україні фінансову підтримку на понад 2,5 трильйони гривень. Тема ефективності в публічних фінансах і реального покращення урядування стає особливо актуальною в контексті повоєнного відновлення і відбудови України», - підкреслив Андрій Майснер.

За його словами, Рахункова палата – це унікальна інституція, але здебільшого за потенціалом. Завдяки реформам вона нарешті стане тим, ким має бути – потужним, незалежним експертно-аналітичним аудиторським органом, з яким рахуються стейкхолдери всередині держави, а також європейські та всі інші міжнародні партнери.

«За останні пів року ми зробили неймовірний ривок у своїй діяльності та інституційному розвитку, зокрема, повністю перейшли на стандарти ISSAI. З нами вже співпрацюють американські, європейські, німецькі та інші іноземні колеги. Ми вже проводимо координовані аудити та спільно готуємо аудити за ключовими темами, що хвилюють українське суспільство та міжнародну спільноту», – додав очільник Рахункової палати.

Посли країн «Групи Семи» напередодні також висловили думку, що «нове керівництво Рахункової палати повинно бути призначене лише після ухвалення законодавства, яке забезпечує прозорий і заснований на заслугах конкурс з належною перевіркою кандидатів».

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«Рахункова палата – по суті є вищим органом аудиту держави і не підпорядкована й непідконтрольна жодній гілці влади. Саме це один із чинників, наряду з професійними якостями її працівників та інституційною спроможністю, який має впливати на неупереджене та фахове сприяння розбудові належного урядування в Україні та запобігання корупції і шахрайству з публічними коштами», – наголошує Андрій Майснер.

Важливим етапом у цьому процесі очільник Рахункової палати вважає оновлення відповідного законодавства без зволікання в часі та за участі самої аудиторської інституції.

Андрій Майснер закликав всі зацікавлені сторони долучитися до конструктивного процесу реформування та забезпечення інституційної зрілості й справжньої, а не фрагментарної, незалежності Рахункової палати.

«Це прямий інтерес українського суспільства та міжнародних партнерів України, які коштами своїх платників податків допомагають нам в найскрутніші часи», – підсумував свій коментар очільник Рахункової палати.

Нагадаємо, 21 листопада звернення послів G7 було адресовано українському парламенту. Зокрема, у зверненні до Верховної Ради посли G7 висловили занепокоєння можливим зупиненням реформи Рахункової палати; зволіканням у часі щодо оновлення законодавства про Рахункову палату. Окремо посли G7 наголосили на непрозорому конкурсному відборі голови на членів Рахункової палати, який нині проводиться.