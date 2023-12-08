Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Реформа Рахункової палати України. Як відреагували посли G7

Діана Гасюк
glavcom.ua
Реформа Рахункової палати України. Як відреагували посли G7
фото з відкритих джерел

Група послів G7 вважає, що «реформування Рахункової палати України – шанс показати світу, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою

Позиція групи послів G7 – це потужний сигнал про підтримку інституційного оновлення незалежного державного органу зовнішнього аудиту яким є Рахункова палата. Про це «Главкому» заявив тимчасово виконуючий повноваження Голови Рахункової палати Андрій Майснер, коментуючи повідомлення дипломатів, опубліковане в соцмережі Х (раніше Твіттер) у четвер 7 грудня.

«Ми цінуємо сприяння інституційному оновленню Рахункової палати з боку міжнародних партнерів та вдячні за принципову позицію, висловлену послами країн «Групи Семи» – зазначив він.

Група послів G7 вважає, що «реформування Рахункової палати України – це шанс показати світу, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою та ресурсами власних громадян».

«Забезпечення прозорості й підзвітності вимагають як українське суспільство, так і наші міжнародні партнери, які лише за 2021-9 місяців 2023 року надали Україні фінансову підтримку на понад 2,5 трильйони гривень. Тема ефективності в публічних фінансах і реального покращення урядування стає особливо актуальною в контексті повоєнного відновлення і відбудови України», - підкреслив Андрій Майснер.

За його словами, Рахункова палата – це унікальна інституція, але здебільшого за потенціалом. Завдяки реформам вона нарешті стане тим, ким має бути – потужним, незалежним експертно-аналітичним аудиторським органом, з яким рахуються стейкхолдери всередині держави, а також європейські та всі інші міжнародні партнери.

«За останні пів року ми зробили неймовірний ривок у своїй діяльності та інституційному розвитку, зокрема, повністю перейшли на стандарти ISSAI. З нами вже співпрацюють американські, європейські, німецькі та інші іноземні колеги. Ми вже проводимо координовані аудити та спільно готуємо аудити за ключовими темами, що хвилюють українське суспільство та міжнародну спільноту», – додав очільник Рахункової палати.

Посли країн «Групи Семи» напередодні також висловили думку, що «нове керівництво Рахункової палати повинно бути призначене лише після ухвалення законодавства, яке забезпечує прозорий і заснований на заслугах конкурс з належною перевіркою кандидатів».

«Рахункова палата – по суті є вищим органом аудиту держави і не підпорядкована й непідконтрольна жодній гілці влади. Саме це один із чинників, наряду з професійними якостями її працівників та інституційною спроможністю, який має впливати на неупереджене та фахове сприяння розбудові належного урядування в Україні та запобігання корупції і шахрайству з публічними коштами», – наголошує Андрій Майснер.

Важливим етапом у цьому процесі очільник Рахункової палати вважає оновлення відповідного законодавства без зволікання в часі та за участі самої аудиторської інституції.

Андрій Майснер закликав всі зацікавлені сторони долучитися до конструктивного процесу реформування та забезпечення інституційної зрілості й справжньої, а не фрагментарної, незалежності Рахункової палати.

«Це прямий інтерес українського суспільства та міжнародних партнерів України, які коштами своїх платників податків допомагають нам в найскрутніші часи», – підсумував свій коментар очільник Рахункової палати.

Нагадаємо, 21 листопада звернення послів G7 було адресовано українському парламенту. Зокрема, у зверненні до Верховної Ради посли G7 висловили занепокоєння можливим зупиненням реформи Рахункової палати; зволіканням у часі щодо оновлення законодавства про Рахункову палату. Окремо посли G7 наголосили на непрозорому конкурсному відборі голови на членів Рахункової палати, який нині проводиться.

Читайте також: Керівник Рахункової палати: Конгрес США з нетерпінням очікує на результати двох аудитів
Теги: Україна Рахункова палата

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці повинні відчути, що вони з владою дійсно в одному човні, що вони перемагають або страждають разом
Критичний момент війни
21 листопада, 16:30
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов
Данілов пояснив, чому повний перехід економіки України на воєнні «рейки» неможливий
10 листопада, 23:48
Експертка зазначила, що про показник у 45 млн людей не варто і говорити
Яким буде населення України через 10 років: невтішний прогноз
14 листопада, 11:11
На думку політикині, оволодіти «Єврофайтерами» швидко не зможуть навіть найдосвідченіші українські пілоти
Голова Оборонного комітету Бундестагу пояснила, чому вона проти передачі Україні німецьких літаків
27 листопада, 08:36
Підписаний Байденом закон передбачає продовження фінансування пріоритетних напрямків до 19 січня
Байден підписав закон про тимчасовий бюджет США без допомоги Україні
17 листопада, 09:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад 3 години
Масштабна повітряна тривога тривала понад 3 години
28 листопада, 23:27
Цілі Путіна щодо України не змінилися
Голова Служби зовнішньої розвідки розкрив плани Путіна щодо України і Заходу
23 листопада, 08:00
Спікер Палати представників США не підтримає пакет допомоги Україні, доки не вирішиться питання про безпеку американських кордонів
Спікер Палати представників Джонсон повідомив, від чого залежить додаткове фінансування України
5 грудня, 21:07
Представники Держдепу США увійшли в міжвідомчу команду Ukraine Deal Team
Держдеп США направить до України радника для боротьби з корупцією
Вчора, 06:24

Економіка

Реформа Рахункової палати України. Як відреагували посли G7
Реформа Рахункової палати України. Як відреагували посли G7
Виконання місцевих бюджетів за 11 місяців. Мінфін оприлюднив дані
Виконання місцевих бюджетів за 11 місяців. Мінфін оприлюднив дані
Невирішення проблеми заборгованостей в енергетиці провокуватиме нові борги, – Український інститут майбутнього
Невирішення проблеми заборгованостей в енергетиці провокуватиме нові борги, – Український інститут майбутнього
Експерт пояснив, чому в українській енергосистемі виникає дефіцит
Експерт пояснив, чому в українській енергосистемі виникає дефіцит
Гетманцев розповів подробиці майбутніх податкових змін
Гетманцев розповів подробиці майбутніх податкових змін
Мінагро пояснило, як українські біженці вплинули на експорт гречки до Європи
Мінагро пояснило, як українські біженці вплинули на експорт гречки до Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Після збиття Су-24 ситуація в небі над Україною змінилася – ЗСУ
30K
Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї
15K
Українці сперечаються через памʼятник Герою Мацієвському в Києві
12K
Росія зіткнулася з серйозною проблемою – розвідка
9213
Повітряні сили повідомили, що допомогло ЗСУ економити зенітні ракети
8749
Міністр з питань міграції Британії зробив зауваження Ріші Сунаку і пішов у відставку

Новини

8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України
Вчора, 19:47
«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Вчора, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Вчора, 07:54
Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня
Вчора, 06:30
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua