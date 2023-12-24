Підвищення пенсій 2024 року – хто отримуватиме більше

Підвищення пенсій буде незначне, але торкнеться більшої частини всіх пенсіонерів України

В Україні 2024 року зростуть усі соціальні виплати. Підвищення пенсій торкнеться понад половину пенсіонерів особливо тих, які отримують мінімальні виплати. Про це в ефірі телемарафону повідомив народний депутат від парламентської фракції «Батьківщина», перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

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«Підвищення пенсій буде незначне, але торкнеться більшої частини всіх пенсіонерів України, особливо тих, які отримують мінімальну пенсію. Це насправді важливо, бо це покриє хоча б рівень інфляції», – зазначив нардеп.

Цимбалюк також повідомив, що у бюджеті на 2024 рік закладено підвищення прожиткового мінімуму – 2920 грн для працездатних і 2360 грн для осіб, які втратили працездатність.

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За його словами, мінімальна зарплата від січня зросте до 7100 гривень, а у квітні – до 8 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму в Україні з 1 січня пенсії буде перераховано. Ідеться про тих, хто отримує мінімальні, максимальні пенсії, а також виплати, прив'язані до мінімалки, і доплати за стаж.

Нагадаємо, що, згідно з Держбюджетом на 2024 рік, в Україні підвищиться мінімальна зарплата, яка має прямий вплив на розмір низки податків і зборів, соціальних стандартів, гарантій і штрафів. Наразі вона встановлена на рівні 6700 гривень.