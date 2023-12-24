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Підвищення пенсій 2024 року – хто отримуватиме більше

Надія Карбунар
glavcom.ua
Підвищення пенсій 2024 року – хто отримуватиме більше
У бюджеті на 2024 рік закладено підвищення прожиткового мінімуму
фото з відкритих джерел

Підвищення пенсій буде незначне, але торкнеться більшої частини всіх пенсіонерів України

В Україні 2024 року зростуть усі соціальні виплати. Підвищення пенсій торкнеться понад половину пенсіонерів особливо тих, які отримують мінімальні виплати. Про це в ефірі телемарафону повідомив народний депутат від парламентської фракції «Батьківщина», перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

«Підвищення пенсій буде незначне, але торкнеться більшої частини всіх пенсіонерів України, особливо тих, які отримують мінімальну пенсію. Це насправді важливо, бо це покриє хоча б рівень інфляції», – зазначив нардеп.

Цимбалюк також повідомив, що у бюджеті на 2024 рік закладено підвищення прожиткового мінімуму – 2920 грн для працездатних і 2360 грн для осіб, які втратили працездатність.

За його словами, мінімальна зарплата від січня зросте до 7100 гривень, а у квітні – до 8 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму в Україні з 1 січня пенсії буде перераховано. Ідеться про тих, хто отримує мінімальні, максимальні пенсії, а також виплати, прив'язані до мінімалки, і доплати за стаж.

Нагадаємо, що, згідно з Держбюджетом на 2024 рік, в Україні підвищиться мінімальна зарплата, яка має прямий вплив на розмір низки податків і зборів, соціальних стандартів, гарантій і штрафів. Наразі вона встановлена на рівні 6700 гривень.

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Теги: пенсія зарплата депутат Батьківщина

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