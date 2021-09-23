Рада призначила нового голову правоохоронного комітету. Що про нього відомо

Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради очолив нардеп Сергій Іонушас

Нардепи підтримали проєкт постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» № 6081.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», таким чином нардепи обрали нового голову та заступника комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради.

Згідно з прийнятим документом, нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса призначено головою вищевказаного комітету.

Натомість ще одного «слугу» В'ячеслава Медяника депутати призначили заступником голови комітету з питань правоохоронної діяльності.

Відповідне рішення сьогодні підтримали 265 народних депутатів.

Як відомо, Іонушас входить до команди радників та експертів президента Володимира Зеленського як експерт з питань правосуддя. Був довіреною особою Зеленського у ЦВК на виборах президента України 2019 року», – нагадують активісти.

Крім того, Сергій Іонушас співпрацював зі структурами «Кварталу», зокрема на офіційному сайті «Укрпатенту» він значиться патентним повіреним Володимира Зеленського – реєстрував такі його торговельні марки, як «Слуга народу», «Країна У», «Квартал 95», «Студія «Квартал 95», «Ліга Сміху», «Чисто news» та інші.

Журналісти проєкту «Схеми» повідомили, що за заявкою Іонушаса у січні 2020 року зареєстроване свідоцтво на новий торговельний знак Ze kubiki (власник – Володимир Зеленський), зареєстроване свідоцтво на знак «Ігри приколів» (власники – Володимир Зеленський, Борис і Сергій Шефіри, Наум Баруля, Андрій Яковлев та Андрій Чивурін).

Іонушас був власником та керівником юридичної фірми «Гелон» (з 2002 по 2019 рік) та ТОВ «Консіон». З 2001 року має адвокатське свідоцтво, є патентним повіреним України.