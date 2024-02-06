Відповідне рішення підтримали 323 народних депутатів

Сьогодні, 6 лютого Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 13 травня 2024 року. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Відповідне рішення підтримали 323 народних депутатів.

До відома у країні проходить і загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Передусім призивають на службу резервістів, колишніх учасників АТО та ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців і військовозобов'язаних, які проходили службу.

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Мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі направляють для здійснення фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої, вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Також сьогодні Рада проголосувала за продовження воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.