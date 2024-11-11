НАЗК взялося перевіряти статки родини двох нардепів

Національне агентство з протидії корупції взялося за перевірку нардепа Железняка і його дружини- депутатки

У червні, НАЗК повідомило, що перевірить статки родини заступника голови податкового комітету ВР Ярослава Железняка в порядку Закону України «Про запобігання корупції». Наразі, згідно з даними офіційного сайту НАЗК, така перевірка стосовно депутата, вже почалася.

Так, на сайті НАЗК вказано, що станом на 11.11.2024 року триває перевірка доходів Ярослава Железняка.

Раніше, низка ЗМІ повідомили про те, що в родини нардепа Ярослава Желязняка у 2023 році з’явилася квартира за 11 млн грн. Вона записана на батька дружини Железняка – Коваль Володимира Івановича. Хоча проживають у ній, як вказано в деклараціях подружжя, сам Железняк, його син Іван і дружина. І це не єдина квартира, де у Києві проживає подружжя.

Ще одну дружина Железняка Ольгою Коваль орендує (загальна площа 99,2 м кв). Удвох вони також орендують два паркомісця.

Крім того, за час війни, подружжя Железняків придбало собі дві автівки. Нардеп став власником Infiniti QX50 за 1 173 000 грн, а його дружина Lexus NX 300H, вартість якої не вказана.

Ярослав Железняк у 2023 також став власником і криптовалюти. Наприклад, Solana (SOL) на його рахунку задекларовано у сумі 12,86219743, а Ethereum (ETH) – 0,39951185.

При цьому офіційні статки родини нардепа та голови фракції «Голос» до мільйонів не дотягують. Дружина Железняка, як і він сам отримує заробітну плату від Верховної ради. Річні заробітки політика склали – 660 733 грн, його жінки – 544 675 грн. Ольга Коваль додатково ще отримала також 167 570 грн виплат по вагітності.

Декларація народної депутатки від фракції «Слуга народу» Ольги Коваль за 2022 та за 2023 роки містять відомості про її нове елітне авто марки Lexus. Придбаний у 2022 автомобіль записаний на фірму її батька.

Так, Lexus NX 300H 2019 року з’явився у Коваль 23 лютого 2022. В декларації власником авто вказане ПРАТ «Херсонський КХП», що належить батькові депутатки – Ковалю Володимиру Івановичу та офшорній компанії Дабл Ю Джейвенчурз Ентерпрайсіз Лімітед. Коваль зазначила, що нібито орендує це авто, але за яку вартість не вказала.

ПРАТ «Херсонський КХП» тим часом, згідно з даними «ОпенДата», має борги по заробітній платі перед своїми співробітниками у понад 56 тис. грн.