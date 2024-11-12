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Авторка реформи держуправління вважає, що зараз її треба призупинити

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Авторка реформи держуправління вважає, що зараз її треба призупинити
Нардепка Альона Шкрум висловилася про реформи держуправління
фото: Альона Шкрум/Facebook

Альона Шкрум: «Зараз, коли всі державні ресурси мають бути мобілізовані на перемогу, проводити протягом кількох місяців  конкурси просто небезпечно»

Одна з авторок реформи держслужби, нардепка від партії «Батьківщина» Альона Шкрум вважає, що в умовах війни дотримання конкурсних процедур на державній службі є недоречним. За її словами, нині важливо сфокусуватися на мобілізації ресурсів та підвищенні ефективності, а питання реформи відкласти до закінчення бойових дій. Про це йдеться в статті «Главкома» «Куди зникають держсекретарі? Реформа, яка зазнала краху». 

Нардепка вважає, що в умовах, коли на країну щодня летять ракети та дрони, перейматися чистотою процедур на держслужбі недоречно.

«Зараз, коли всі державні ресурси мають бути мобілізовані на перемогу і держслужба працює на виконання прямих доручень для війська, гратися в демократичні речі та проводити протягом кількох місяців ті ж конкурси просто небезпечно», – впевнена Шкрум.

За словами народної депутатки, нині пріоритетом є не структурні зміни, а забезпечення максимальної ефективності на держслужбі:

«В таких умовах важливішим є питання не перезавантаження, а ефективності. Треба обирати найкращих людей, їх залишати та підвищувати. Водночас треба звільняти всіх, хто показали себе неефективними, втекли чи займалися корупцією, затягували процедури в цей час, коли це є просто державним злочином. А до дискусії навколо держслужби повернемося після перемоги».

Нагадаємо, що професійна державна служба є однією з основних реформ, визначених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, Стратегією сталого розвитку «Україна 2020» та Програмою діяльності Кабінету міністрів.

Однією з ключових новацій, що ввела нова редакція Закону України «Про державну службу», яка набула чинності 1 травня 2016 року, є чітке розмежування політичних та адміністративних посад. Зокрема, було запроваджено інститут державних секретарів міністерств і виведено за межі державної служби працівників патронатних служб, помічників депутатів та інших посадових осіб.

Тому вже 24 вересня 2016 року у вигляді Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки було створено посаду державного секретаря.

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Теги: політика Україна державна служба Батьківщина реформа міністр

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