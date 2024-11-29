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Журавлина «забарвила» водойму у США у червоний колір (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Робітники проводять збір журавлини в озері Рокі-Медоу-Бог
фото: Charles Krupa

Рокі-Медоу – лише одне з майже 300 боліт у американському штаті Массачусетс, де збирають журавлину

Соус із журавлини є традиційною стравою американців до Дня подяки (відзначалось у США 28 листопада, – «Главком»), який подають до індички. За кілька тижнів до свята частина журавлини, яку відправили на обідні тарілки мешканців штату Массачусетс, ще плавала на болоті Рокі-Медоу на південному сході регіону. 

Зараз у Рокі-Медоу триває активний збір журавлини. За інформацією Associated Press, журавлина забарвила водойму у яскравий, рожево-малиновий колір. Місцеві болотяні рослини, що дають плоди журавлини, починають рости у травні. Коли вони готові до збору, фермери просто заливають водою болота і відправляють машини та людей, щоб зібрати врожай.

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«Журавлина забарвила болото Рокі-Медоу. Кілька робітників, по пояс у воді, обережно заганяють ягоди до насоса, який доставляє їх на вантажівку, що вже чекає на врожай. Там ягоди проходять через систему, яка відокремлює їх від листя та лози, і далі ягоди транспортують на переробний завод, який, зрештою, перетворює їх на соус, сік або сушені ягоди», – описують процес журналісти

Збір ягід триває з вересня до кінця листопада. Массачусетс – другий за величиною регіон-виробник журавлини в США після Вісконсіна з 1800 року.  Сполучені Штати є найбільшим світовим виробником журавлини, та вирощують 404, 880 тонн ягід на рік.

Рокі-Медоу – лише одне з майже 300 боліт у штаті Массачусетс, які займають близько 14 000 акрів (5666 га), і цього року фермери, за прогнозами, вироблять на 12%  ягід більше, ніж минулого року. 

Незважаючи на масштаби виробництва, за останні роки фермери у штаті пережили кілька проблем: від торгових воєн до падіння цін та надлишку ягід. Деякі продали свої болота та попрощалися з журавлиновим бізнесом.

«Цього року сезон був досить хорошим. У нас був непоганий урожай», – сказав Стів Уорд, фермер у другому поколінні, що вирощує журавлину. Він зазначив, що фермерам також доводиться адаптуватися до мінливого клімату, що може призвести до зниження врожаю наступного року. Найчастіше влітку в регіоні стоїть температура 32 градуси за Цельсієм, а рослини журавлини не люблять такої погоди. Журавлині потрібні нижчі температури вночі.

До слова, в Україні уряд збільшив штрафи за незаконний збір горіхів, грибів та ягід.10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт №9665. Цим самим суттєво збільшивши штраф за самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід – від 425 до 850 грн.

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Теги: Верховна Рада завод урожай фермер рослини

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