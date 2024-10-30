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Рада ухвалила законопроєкт про реформу Рахункової палати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рада ухвалила законопроєкт про реформу Рахункової палати
Ухвалення реформи Рахункової палати було вимогою міжнародних партнерів
фото: Telegram/Ярослав Железняк

Рахункова палата отримає повноваження щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформу Рахункової палати. Кількість її членів зменшиться до 11, а перевагу при відборі отримають міжнародні експерти. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідний законопроєкт підтримали 240 нардепів, усі правки були підтверджені.

Серед основних новацій:

  • конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів палати;
  • політична та фінансова незалежність Рахункової палати;
  • скорочення членів з 13 до 11;
  • Рахункова палата отримає повноваження щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів;
  • Рахункова палата кожні п’ять років повинна проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановити особливий порядок проведення такого оцінювання на перехідний період та інше
  • приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;
  • cтворення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.

Ухвалення реформи було вимогою міжнародних партнерів. «Це вимога фінансування на понад $2 млрд МВФ та США», – каже він.

Нагадаємо, Рахункова палата провела перший масштабний аудит Пенсійного фонду за міжнародними стандартами. За його результатами було виявлено як позитивні моменти у роботі відомства, так і суттєві системні проблеми.

Також аудит Міністерства культури та стратегічних комунікацій показав, що на управління у сфері культури та інформаційної політики було витрачено понад 521,8 млн грн «безсистемно та неефективно».

До слова, членкиня Рахункової палати у 2018-2024 роках Ірина Іванова переконана, що звільнення семи із 12 членів Рахункової палати у квітні цього року відбулося з порушенням законодавства.

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Теги: депутат Верховна Рада Рахункова палата Ярослав Железняк

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