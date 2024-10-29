Чи скоро чекати виборів? Зеленський дав чітку відповідь

Президент робить важливе уточнення: виборів не може бути «у часи війни»

На нещодавній закритій зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський вкотре запевнив: наразі про жодні вибори не може йти мови. Про це йдеться у матеріалі «Главкома»: «Скоро вибори!? Хто розпускає чутки і що про це каже сам президент».

Очільник держави також спростував спекуляції про те, що нібито до виборів Київ схиляють західні партнери: «Тему виборів в Україні і за кордоном піднімають виключно українські політики. Виборів у часи війни не може бути – ось і все. Західні партнери цю тему не піднімають».

Зеленський наголошує, що виборів не може бути саме «у часи війни». У матеріалі зазначається, що ті, хто вибори планує, ймовірно, розраховують на те, що війна найближчим часом припиниться.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прагне, щоб на виборах президента могли проголосувати всі громадяни України, зокрема воїни та біженці. Це можливо після завершення війни з Росією. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera. Єрмак певен, що наступні президентські вибори відбудуться «одразу» після закінчення війни з Росією.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Державному бюджеті наразі не передбачено виділення коштів на проведення будь-яких виборів.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що виграв би президентські вибори, якби вони відбулися. «Зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Тому якщо ми проведемо вибори зараз, то люди оберуть мене. Не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі», – сказав Володимир Зеленський.

Як відомо, минулого року керівництво парламенту та представники фракцій та груп домовилися про проведення президентських та парламентських виборів після лише завершення воєнного стану.

Також другий президент України (1994-2005 рр.) Леонід Кучма переконаний, що передбачити результат повоєнних виборів в Україні наразі неможливо, проте шанси нинішнього глави держави Володимира Зеленського бути повторно переобраним главою держави високі.