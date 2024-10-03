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Облаштовує житло, розважається з дітьми: як живе нардеп Дмитрук у Лондоні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Облаштовує житло, розважається з дітьми: як живе нардеп Дмитрук у Лондоні
Народний депутат Артем Дмитрук втік з України до Лондона наприкінці серпня
фото з відкритих джерел

Журналісти з'ясували, що родина Дмитрука проживає в елітному житловому комплексі Vista Chelsea Bridge

Народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно покинув Україну, перетнувши кордон з Молдовою, наразі проживає у центральному районі Лондона – Bermondsey. Про це стало відомо із журналістського розслідування Bihus.Info.

У розслідуванні йдеться, що дружина Артема Дмитрука неодноразово відвідувала Лондон у 2022 і 2023 роках разом з дітьми. Журналісти виявили, що під час цих поїздок родина, ймовірно, жила в одному й тому ж районі Bermondsey.

Облаштовує житло, розважається з дітьми: як живе нардеп Дмитрук у Лондоні фото 1

У липні 2024 року дружину втікача знову помітили там з дітьми, за місяць до втечі нардепа. Пізніше, на початку вересня, вона публікувала фотографії з цього району вже після того, як родина покинула країну.

Журналісти з'ясували, що наприкінці вересня сім'я Дмитрука змінила місце проживання. У своїх Instagram-stories нардеп показав, як гуляє з дітьми в парку Battersey, в однойменному районі. Неподалік знаходиться спортзал, звідки втікач постить свої заняття.

Облаштовує житло, розважається з дітьми: як живе нардеп Дмитрук у Лондоні фото 2

Дружина нардепа поділилася фото з прогулянки з донькою, за яким журналістам вдалося визначити місце – це двір елітного житлового комплексу Vista Chelsea Bridge, що знаходиться між парком Battersea та спортзалом Дмитрука. Інші сторіс свідчать про те, що родина вже облаштовує життя в новій квартирі та навіть замовляє продукти з України.

Облаштовує житло, розважається з дітьми: як живе нардеп Дмитрук у Лондоні фото 3

Раніше працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука. За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа. Крім того, правоохоронці встановили людей, які допомогли народному депутату Артему Дмитруку виїхати з території України, їм повідомили про підозру. 

До слова, депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

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Теги: депутат журналіст розслідування Велика Британія Лондон Артем Дмитрук

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