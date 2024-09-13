Захаращеність, зловживання і саботаж. Аудитори шоковані тим, що коїться навколо метро Шулявська

Що показав аудит ремонту київських доріг?

Рахункова палата перевірила ефективність використання бюджетних коштів на ремонт доріг Києва у 2021-2023 роках. Стало відомо, що на територію біля станції метро «Шулявська», протягом 2021-2022 років, було витрачено 246,5 млн грн. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Розвели» мости. Оприлюднено скандальний дорожній аудит, який сховала Рахункова палата».

У розслідуванні йдеться, що із самого початку Рахункова палата зіштовхнулася з перепонами, які влаштовували представники столичної влади. Попри те, що міський голова Віталій Кличко свого часу сам кликав аудиторів перевіряти стан доріг та мостів столиці.

«Київська влада надала 30% від запитуваних Рахунковою палатою документів, які стосувалися ремонту доріг», – пригадує колишня членкиня Рахункової палати Ірина Іванова, яка проводила аудит. Верховна Рада звільнила її з посади 23 квітня 2024 року.

Результати розслідування свідчать, що директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міської ради Руслан Кандибор найбільше пручався ревізії:

«Кандибор відмовився надати Рахунковій палаті документи про використання коштів субвенції на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг у Києві протягом 2021-2022 років. Директор департаменту транспортної інфраструктури та інші представники столичної мерії проігнорували запрошення аудиторів спільно виїжджати на столичні дороги з метою перевірки використання бюджетних коштів».

Попри опір столичної влади, Рахункова палата все ж виявила порушення. Наприклад, захаращеність території біля станції метро «Шулявська» та відсутність асфальтного покриття на окремих ділянках, які входили у реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги (нині Берестейський, – «Главком») з вулицею Гетьмана на межі Шевченківського та Солом’янського районів столиці.

У розслідуванні йдеться, що протягом 2021-2022 років на цей об’єкт було витрачено 246,5 млн грн. Він мав бути завершений до кінця 2022-го. Однак будівництво з’їздів з проспекту Перемоги та заїздів на нього перенесли на 2023 рік.

Нагадаємо, що 19 березня, на станції метро «Шулявська» стартував капітальний ремонт ескалатора. Минулого року тут відремонтували два ескалатори, що сполучають касову залу та проміжний вестибюль.