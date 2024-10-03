Податкова донарахувала продавцям електроніки понад 2 млрд грн податків

У найбільш популярних мережах стояв «хронометраж», це коли працівник податкової фізично перебуває у магазині

Наразі триває понад 170 фактичних перевірок компаній, що продають електронну техніку

Податкова служба за результатами перевірок точок продажу електронної техніки нарахувала продавцям 2,16 млрд грн податків. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.

За словами нардепа, наразі триває понад 170 фактичних перевірок компаній, що продають електронну техніку, зокрема техніку Apple, включно з такими мережами під ТМ Ябко, Yabluka, Stylus, Техно Їжак, Touch, eStore, iStore, iPeople, Appleroom.

«У найбільш популярних мережах стояв «хронометраж». Це коли працівник податкової фізично перебуває у магазині», – уточнив Железняк.

Хронометраж магазинів «Ябко», Stylus, «Техно Їжак», Touch за вересень 2024 року інфографіка Ярослав Железняк, Telegram

інфографіка Ярослав Железняк, Telegram

Заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів опублікував дані, коли під час хронометражу в одній із мереж продажу середній виторг був втричі вищим, ніж коли в магазині був відсутній працівник податкової.

Нагадаємо, норму про несплату податку на додану вартість при отриманні посилки з-за кордону вартістю менш як 150 євро планують виключити з законодавства. Відповідний законопроєкт уже готують. Таку заяву сьогодні, 2 жовтня, зробив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, наявність норми про відсутність оподаткування для посилок на суму до 150 євро вносить «перекоси в оподаткуванні».