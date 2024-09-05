Парламент відправив у відставку віцепрем'єрку Верещук

Рада підтримала звільнення Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

На своє звільнення Ірина Верещук прийшла до зали парламенту

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада проголосувала за відставку віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 255 народних обранців.

На своє звільнення Ірина Верещук прийшла до зали парламенту. Колеги зустріли її появу оплесками.

Ірина Верещук прийшла зі звітом до парламенту перед голосуванням про звільнення pic.twitter.com/OJ6ZoQLyQs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 5, 2024

Також сьогодні Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади.

Нагадаємо, попередня спроба звільнити Верещук з посади була провалена парламентом 4 вересня. Також Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що переходить до Офісу президента та обійматиме посаду заступниці голови Банкової Андрія Єрмака.

3 вересня, віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що написала заяву про відставку.