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Парламент відправив у відставку віцепрем'єрку Верещук

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Парламент відправив у відставку віцепрем'єрку Верещук
Рада підтримала звільнення Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
фото: скріншот

На своє звільнення Ірина Верещук прийшла до зали парламенту

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада проголосувала за відставку віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук. Про це повідомив народний  депутат Ярослав Железняк. 

Рішення підтримали 255 народних обранців.

Парламент відправив у відставку віцепрем'єрку Верещук фото 1

На своє звільнення Ірина Верещук прийшла до зали парламенту. Колеги зустріли її появу оплесками.

Також сьогодні Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. 

Нагадаємо, попередня спроба звільнити Верещук з посади була провалена парламентом 4 вересня. Також Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що переходить до Офісу президента та обійматиме посаду заступниці голови Банкової Андрія Єрмака. 

3 вересня,  віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що написала заяву про відставку.  

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Теги: Кабмін Верховна Рада уряд Ірина Верещук

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