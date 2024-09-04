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Ірина Верещук заступить на посаду заступника голови Офісу президента

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ірина Верещук заступить на посаду заступника голови Офісу президента
3 вересня, віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що написала заяву про відставку
фото: Ірина Верещук, Facebook

Напередодні Рада провалила звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що переходить до Офісу Президента та обійматиме посаду заступниці голови ОП Андрія Єрмака. Про це Ірина Верещук повідомила на своїй сторінці у Facebook. 

«Президент сказав, що я йому потрібна в Офісу президента. Тому переходжу на посаду заступника голови Офісу президента України», - написала Верещук. 

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада провалила звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Учора, 3 вересня,  віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що написала заяву про відставку.  

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Теги: Кабмін уряд влада Ірина Верещук

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