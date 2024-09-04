Ірина Верещук заступить на посаду заступника голови Офісу президента

3 вересня, віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що написала заяву про відставку

Напередодні Рада провалила звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що переходить до Офісу Президента та обійматиме посаду заступниці голови ОП Андрія Єрмака. Про це Ірина Верещук повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Президент сказав, що я йому потрібна в Офісу президента. Тому переходжу на посаду заступника голови Офісу президента України», - написала Верещук.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада провалила звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Учора, 3 вересня, віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що написала заяву про відставку.