Ракети київського «Луча» встановлять на турецькі танки. Підписано контракт



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«Дочка» Укроборонпрому підписала контракт з турками на поставку 120 мм керованих ракет, а також про часткову передачу технологій по їх виробництву

На міжнародній оборонній виставці IDEF-2019 у Стамбулі представники держпідприємства «Спецтехноекспорт» (входить до складу «Укроборонпрому») домовились про постачання турецькій стороні 120 мм ствольних керованих ракет «Конус».

Як зазначає прес-служба «Укроборонпрому», у перший день виставки контракт був парафувованний із турецькою держкорпорацією «Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu» (MKEK).

Підписання відбулось в присутності нардепа, голови комітету Верховної Ради Сергія Пашинського та застукпника секретаря РНБО Сергія Кривоноса.

Протягом першого етапу реалізації контракту передбачені поставки 120 мм керованих ракет «Конус» виробництва ДККБ «Луч» і пристроїв наведення для їхньої інтеграції в турецькі основні бойові танки.

Згодом внаслідок часткового трансферу технологій українські керовані ракети будуть вироблятися на потужностях MKEK.

«Парафування контракту дозволило узгодити питання вартості та строків поставок, а також – інші умови реалізації домовленостей. Завершення процедури підписання та початок виробництва експортної партії ракет заплановано на ближчі тижні», - говориться в повідомленні.