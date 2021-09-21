Раніше ніколи не було такої монополії на владу, як зараз у Зеленського – депутатка

У «Європейській Солідарності» розповіли, як судді ухвалюють політичні рішення

Такої монополії влади, як зараз у руках президента Володимира Зеленського, ніколи не було раніше. Про це в ефірі програми «5 копійок» на «5 каналі» розповіла народна депутатка «Європейської Солідарності» Софія Федина.

«Такої монополії на владу і такої концентрації влади в одних руках як зараз ми маємо, зокрема в силових органах, ніколи не було раніше. Насправді ми маємо парламент, де монобільшість Зеленського, уряд – Зеленського, ДБР – Зеленського, прокуратура – Зеленського, СБУ – Зеленського, МВС – Зеленського, тобто вся сфера в руках Зеленського. Координацію силових органів має пан Татаров, який чомусь занадто близько до Зеленського, попри його «ригівське» і антимайданівське минуле», – зазначила депутатка.

Вона наголосила, що є різні судді, але всі вони відчувають політичну кон'юктуру й ухвалюють рішення, які потрібні Офісу президента.

«Я по справі Марусі Звіробій і своїй точно знаю: судді хороші, не хороші, продажні, не продажні, вони є різні, вони фантастично відчувають політичну кон'юктуру. І якщо вони відчувають, що Офіс президента і Зеленський є сильні, вони ухвалюватимуть ті рішення, які треба Офісу. Якщо вони відчувають, що щось хитається, вони зразу починають ухвалювати нейтральні рішення», – пояснила Федина.

Вона додала: «Я стовідсотково бачу, які тенденції зверху по судах, от прямо чіткі вертикалі є по справі всіх неугодних владі: Андрій Антоненко, генерал Павловський, генерал Назаров, генерал Марченко, Тетяна Чорновіл, Маруся Звіробій, Олександр Погребинський та інші».

Нагадаємо, у Верховній Раді виникла нова ситуативна коаліція «Слуги Народу», групи «Довіра» і «За Майбутнє», яку пов’язують з Ігорем Коломойським, спеціально під прийняття закону про олігархів.

Як відомо, Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про збільшення оборонного бюджету.