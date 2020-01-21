Разумков назвав кількість ухвалених Верховною Радою законів



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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков Фото: Главком

Одним з головних досягнень чинного парламенту Разумков вважає скасування депутатської недоторканності

Верховна Рада ІХ скликання з початку своєї роботи розглянула 463 законопроєкти і ухвалила 158 законів.

Про це у понеділок розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі токшоу «Свобода слова».

«Станом на сьогодні в парламенті було розглянуто 463 законопроєкти, з яких повністю прийнято та стали законами 158. Це теж достатньо непоганий показник для такої нової і молодої Верховної Ради», - зазначив Дмитро Разумков.

Він додав, що одним з головних досягнень чинного парламенту вважає скасування депутатської недоторканності.

«Багато законопроєктів, які дають змогу провести детінізацію... Є законопроєкти, направлені на підтримку української армії, це теж важливий блок, який нам вдалося прийняти і, я думаю, що ми на цьому також не будемо зупинятися. Є питання, направлені на збільшення соціального захисту»,, - розповів Разумков.

Голова Ради також зауважив, що більша частина законопроєктів створювалася на запит уряду для впровадження реформ.

«Зараз, ми сподіваємося, що за допомоги Верховної Ради, ми свою функцію в цьому плані виконали, уряд буде демонструвати дійсно серйозні зміни, і всі це будуть відчувати», - підкреслив Разумков.

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не шкодує, що був членом Партії регіонів. За його словами, червоніти йому немає за що.

Як повідомлялося, Разумков прокоментував нову редакцію закону про вибори на Донбасі.