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    Політика

    Разумков пообіцяв, що журналістів пускатимуть до Ради

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    Журналісти у Верховній Раді - Разумков пообіцяв, що журналістів пускатимуть до Ради
    Журналісти у Верховній Раді

    Разумкову «здається, що сьогодні не йде мова про якусь закриту форму роботи»

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що у журналістів залишиться доступ до парламенту.

    Про це Разумков сказав в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі 1+1.

    «У журналістів є доступ до Верховної Ради», - зазначив спікер.

    На коментар ведучої Наталії Мосейчук «поки що», Разумков відповів: «Є і буде залишатися таким. У журналістів є можливість спілкуватися з народними депутатами. Я впевнений, що і колеги від політичної партії «Слуга народу» і від інших політичних сил відкриті для спілкування. Мені здається, що сьогодні не йде мова про якусь закриту форму роботи».

    Дмитро Разумков підкреслив, що депутати відкриті і беруть участь у телеефірах.

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    Джерело: Укрінформ

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