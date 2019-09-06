Разумков пообіцяв, що журналістів пускатимуть до Ради
Разумкову «здається, що сьогодні не йде мова про якусь закриту форму роботи»
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що у журналістів залишиться доступ до парламенту.
Про це Разумков сказав в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі 1+1.
«У журналістів є доступ до Верховної Ради», - зазначив спікер.
На коментар ведучої Наталії Мосейчук «поки що», Разумков відповів: «Є і буде залишатися таким. У журналістів є можливість спілкуватися з народними депутатами. Я впевнений, що і колеги від політичної партії «Слуга народу» і від інших політичних сил відкриті для спілкування. Мені здається, що сьогодні не йде мова про якусь закриту форму роботи».
Дмитро Разумков підкреслив, що депутати відкриті і беруть участь у телеефірах.
Джерело: Укрінформ