Разумков пообіцяв, що журналістів пускатимуть до Ради



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Журналісти у Верховній Раді

Разумкову «здається, що сьогодні не йде мова про якусь закриту форму роботи»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що у журналістів залишиться доступ до парламенту.

Про це Разумков сказав в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі 1+1.

«У журналістів є доступ до Верховної Ради», - зазначив спікер.

На коментар ведучої Наталії Мосейчук «поки що», Разумков відповів: «Є і буде залишатися таким. У журналістів є можливість спілкуватися з народними депутатами. Я впевнений, що і колеги від політичної партії «Слуга народу» і від інших політичних сил відкриті для спілкування. Мені здається, що сьогодні не йде мова про якусь закриту форму роботи».

Дмитро Разумков підкреслив, що депутати відкриті і беруть участь у телеефірах.

Джерело: Укрінформ