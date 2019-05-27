Разумков за вільний ринок землі, але після зміни закону



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У партії «Слуга народу» виступають за відкриття ринку землі, проте зазначають, що остаточну позицію сформують на з’їзді

Під час ухвалення рішення варто керуватися інтересами власників землі, держави та інвесторів. Про це під час прес-конференції, присвяченої старту виборчої кампанії, заявив голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.

«Відкривати ринок землі потрібно, тому що це обмеження прав власників використовувати їхню власність», - зазначив Разумков.

З іншого боку, він наголосив, що протягом багатьох років не було зроблено низки речей, які б це дозволили.

«Дуже зручна позиція кожного року продовжувати мораторій. Але розробити законодавчу базу, яка б врахувала інтереси всіх, починаючи від власників земель і закінчуючи державою, закінчуючи бізнесом... Цього зроблено не було. Треба виконати певні дії, які убезпечать нас і, в тому числі, з точки зору національної безпеки», - додав Разумков.

Як повідомлялося раніше, у Світовому банку розраховують, що новообраний президент та його нова адміністрація візьмуть на себе зобов'язання щодо зняття мораторію на землю.

Заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення була запроваджена ще у 2001 році. З 2002 року мораторій почав діяти як тимчасовий захід з метою забезпечення нормативного врегулювання земельних відносин та створення інфраструктури ринку землі, після чого парламент неодноразово його продовжував.

У грудні 2018 року Верховна Рада подовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року.

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Джерело: Укрінформ