Разумков закликав Конгрес США не допустити запуску «Північного потоку-2»

За словами Разумкова, «Північний потік-2» слід розглядати як частину агресивної політики Росії

Спікер Верховної Рди України Дмитро Разумков стурбований можливим введенням в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2». Про це йдеться на сайті парламенту.

«Звертаюся до Конгресу США послідовно продовжувати політику санкцій, які б не допустили добудову і введення в експлуатацію газопроводу Північний потік-2 і, в разі необхідності, розглянути можливість введення додаткових посилених санкцій проти юридичних і фізичних осіб, залучених до будівництва», – йдеться у відкритому листі.

Разумков також закликав Конгрес утриматися від затвердження будь-яких угод, які «будуть погрожувати енергетичній безпеці Європи і становити загрозу національним інтересам України і США».

Він назвав «Північний потік-2» геополітичним проєктом, який має на меті сформувати енергетичну залежність країн Європи від газової монополії Росії.

«Він значно звужує шляхи диверсифікації поставок енергії європейським споживачам. «Північний потік-2» йде врозріз з вимогами Третього енергетичного пакета ЄС і посилює можливості для Росії зловживати своїм домінуючим становищем на європейському енергетичному ринку», – додав спікер.

За його словами, «Північний потік-2» слід розглядати як частину агресивної політики, яку Росія розгортає не лише проти України, а й проти всього західного світу. Добудова та введення в експлуатацію цього проєкту зробить можливим подальше нарощування Росією агресії проти України та потенційно проти інших європейських держав.

Зазначимо, еолишній посол України у США Валерій Чалий назвав найнебезпечніші наслідки для України від прийняття декларації США та ФРН щодо «Північного потоку-2».

Нагадаємо, Джо Байден заявив, що не міг зупинити «Північний потік-2».

21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо «Північного потоку-2». У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Але Кремль уже відреагував на це заявою, що лідери держав не можуть домовлятися про транзит газу.

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