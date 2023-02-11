У Білому домі спрогнозували, коли буде новий наступ РФ на українські території

Представник Білого дому висловив припущення, що як тільки потеплішає, бої в Україні стануть запеклішими

Росія спробує використовувати зимовий період для того, щоб виснажити українців та водночас відновити власні сили, переозброїтися й поповнити кількість особового складу і в результаті навесні бути готовою до нового наступу на українські території. Таку оцінку висловив у п’ятницю 10 лютого під час брифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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«Ми бачимо, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Донбасі. Бойові дії навколо Бахмута залишаються жорстокими, навіть зараз, коли ми з вами тут розмовляємо», – наголосив представник Білого дому.

Він також нагадав, що росіяни й надалі обстрілюють мирну інфраструктуру України крилатими ракетами й прагнуть ускладнити життя українцям.

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Також Кірбі висловив припущення США, що російський диктатор використовує нинішні зимові місяці для того, щоб поповнити запаси, провізію, переозброїти сили, поповнити особовий склад та «відновити наступальні операції навесні».

Через це Сполучені Штати й інші країни-союзники впродовж останніх тижнів збільшили поставки військової допомоги в Україну, яка дасть потужнішу спроможність для ведення боїв на відкритій місцевості. Представник адміністрації підкреслив, що це необхідно «щоби допомогти їм (українцям – ред.) підготуватися до того, що росіяни можуть планувати навесні».

Крім того, Кірбі очікує, що як тільки погодні умови покращаться, «бої, ймовірно, стануть більш жорстокими».

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Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що від 7 лютого російські загарбники, ймовірно, досягли тактичних успіхів у двох ключових секторах на Донбасі.