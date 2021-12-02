Із окупованого Донбасу масово тікають місцеві жителі – правозахисники

Місцеві жителі виїжджають з ОРДЛО в основному на територію РФ

Жителі ОРДЛО вирішили сховатись від війни у Путіна?

Із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. При цьому, вони виїжджають в основному на територію РФ, повідомляє Східна правозахисна група.

Виїжджають в основному жителі населених пунктів близько розташованих до лінії розмежування військового конфлікту.

«Місцеві жителі виїжджають з ОРДЛО в основному на територію РФ, тому що багато трудових мігрантів працюють в РФ і намагаються забрати з собою свої сім'ї, тому що побоюються відновлення війни», – повідомили правозахисники.

«Також причини виїзду обумовлені продовженням не виплати заробітної плати на території ОРДЛО. Про це ми напишемо окремо», – йдеться у повідомленні.

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