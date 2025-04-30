Уночі РФ атакувала Україну понад 100 дронами – Зеленський

Зеленський: Потрібні додаткові системи ППО для захисту наших людей, які зроблять цей повітряний терор Росії неможливим

Уночі РФ знову атакувала Україну. Внаслідок чого є руйнування у Харкові, Дніпрі та Добропіллі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

«Харків, Дніпро, Добропілля, інші наші міста й громади. Більш ніж 100 російських ударних дронів за цю ніч, 375 ударних дронів від початку тижня, з них понад 190 – «шахеди»», – зауважив президент.

Зеленський підкреслив, що у Харкові внаслідок двох хвиль ударів поранені більш ніж 45 людей, і серед них двоє дітей.

«Наймолодшому пораненому п’ять років лише. Усім надається медична допомога. На місцях тривають рятувальні роботи. Постраждали житлові райони, пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня, школа. Усього – 13 цивільних локацій у місті», – сказав президент України.

Очільник України зауважив, що у Дніпрі одна людина загинула внаслідок російської атаки. «Мої співчуття рідним. Ще одна – поранена. Удару теж зазнала цивільна інфраструктура».

Водночас Зеленський підкреслив, що у Добропіллі росіяни влучили в будівлю шахти, пошкодили звичайні автобуси та автомобілі. Є поранена людина.

«Весь ранок у небі над Україною продовжують літати російські дрони. І так – щодня. Саме тому потрібен тиск на Росію, сильні додаткові санкції, які спрацюють. Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити Росію до припинення вогню та завершення війни. Тиск Сполучених Штатів, Європи, всіх у світі, хто вважає, що війні не місце на Землі. Потрібні додаткові системи ППО для захисту наших людей, які зроблять цей повітряний терор Росії неможливим», – підсумував президент.

Нагадаємо, вчора російська армія здійснила масштабну атаку на Харків дронами-камікадзе типу «Герань-2». Внаслідок чого постраждало 47 людей.

До того ж увечері 29 квітня російські війська обстріляли Дніпро. Місто перебувало під атакою ударних дронів. Внаслідок чого загинула людина, ще одна постраджала.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги. Воно нібито буде діяти з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня.