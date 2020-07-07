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    Політика

    РФ не ставила Україні ультиматумів щодо «особливого статусу» Донбасу — Резніков

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    Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков - РФ не ставила Україні ультиматумів щодо «особливого статусу» Донбасу — Резніков
    Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков

    Росії «вкотре розповіли» у Берліні, що ніякого «особливого статусу» в Конституції України бути не може

    Росія не згадувала і не ставила ультиматумів щодо «особливого статусу» Донбасу на останніх перемовинах у Берліні.

    Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

    «Я тут свідок, я вам абсолютно свідомо засвідчую перед усією аудиторією — ніяких ультиматумів протягом 12 годин я особисто не почув і не побачив. А я там був усі 12 годин», — заявив він.

    Резніков також зауважив, що «ми їм (РФ, - ред) вкотре розповіли, що ніякого «особливого статусу» в Конституції України бути не може».

    Раніше в Офісі президента України заявили, що під час зустрічі політрадників «нормандського формату» на початку липня в Берліні Україна, Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей «Нормандської четвірки», досягнутих у Парижі, та наблизити проведення саміту в Берліні, водночас Росія взяла паузу.

    Також повідомлялося, що Росія вимагає від України розробити «десятки законів» і погодити їх з «Л/ДНР».

    Натомість президент Володимир Зеленський підкреслив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі, прийняття закону щодо «особливого статусу Донбасу».

    До слова, Резніков стверджує, що Росія піде на поступки стосовно Донбасу.

    Росія Донбас Конституція Україна окуповані території Олексій Резніков
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