РФ не ставила Україні ультиматумів щодо «особливого статусу» Донбасу — Резніков



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Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков

Росії «вкотре розповіли» у Берліні, що ніякого «особливого статусу» в Конституції України бути не може

Росія не згадувала і не ставила ультиматумів щодо «особливого статусу» Донбасу на останніх перемовинах у Берліні.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

«Я тут свідок, я вам абсолютно свідомо засвідчую перед усією аудиторією — ніяких ультиматумів протягом 12 годин я особисто не почув і не побачив. А я там був усі 12 годин», — заявив він.

Резніков також зауважив, що «ми їм (РФ, - ред) вкотре розповіли, що ніякого «особливого статусу» в Конституції України бути не може».

Раніше в Офісі президента України заявили, що під час зустрічі політрадників «нормандського формату» на початку липня в Берліні Україна, Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей «Нормандської четвірки», досягнутих у Парижі, та наблизити проведення саміту в Берліні, водночас Росія взяла паузу.

Також повідомлялося, що Росія вимагає від України розробити «десятки законів» і погодити їх з «Л/ДНР».

Натомість президент Володимир Зеленський підкреслив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі, прийняття закону щодо «особливого статусу Донбасу».

До слова, Резніков стверджує, що Росія піде на поступки стосовно Донбасу.