Зеленський пропонує «реанімувати» Будапештський меморандум

У новій угоді мають бути прописані усі наслідки агресії

Президент Володимир Зеленський пропонує підписати з гарантами Будапештського меморандуму, окрім Росії, нову угоду з прописаними наслідками у разі агресії, а також щоб ці країни підписали аналогічну угоду з Росією. Таку заяву Володимир Зеленський зробив під час спілкування з журналістами у середу, інформує «Інтерфакс-Україна».

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«Будапештський меморандум, який підвів усіх нас. Починаючи з тих людей, які це юридично слабко підписували до всього нашого суспільства, бо ми були впевнені, що наша територіальна цілісність і безпека існує і вона захищена. Ось вам приклад Будапештського меморандуму», – сказав президент.

Володимир Зеленський пропонує впровадити меморандум в життя та зробити такий формат, щоб він жив. Президент України також хоче розуміти, що ніякі ядерні погрози Росії, крім їх риторики, не будуть застосовані.

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Зеленський також пояснив, як він планує втілити свою пропозицію у життя: «Давайте візьмемо коло гарантів Будапештського меморандуму, окрім Росії, ми, Україна, підпишемо з ними знов угоду, серйозну угоду з наслідками. І потім зробимо дзеркальний договір тих самих членів меморандуму, гарантерів, і Росії. Хай вони зроблять те саме, з наслідками. І так воно спрацює. І моя логіка була в тому, що є такі кроки і давайте так зробимо. Ви ж кажете, треба швидше, ви ж кажете, Росія хоче мир».

Раніше Зеленський оцінив загрозу нападу з Білорусі.

Нагадаємо, триває 266-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали два авіаційні, три ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.