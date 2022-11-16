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Зеленський пропонує «реанімувати» Будапештський меморандум

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський пропонує «реанімувати» Будапештський меморандум
Нова угода повинна діяти у разі потенційної агресії
фото з відкритих джерел

У новій угоді мають бути прописані усі наслідки агресії

Президент Володимир Зеленський пропонує підписати з гарантами Будапештського меморандуму, окрім Росії, нову угоду з прописаними наслідками у разі агресії, а також щоб ці країни підписали аналогічну угоду з Росією. Таку заяву Володимир Зеленський зробив під час спілкування з журналістами у середу, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Будапештський меморандум, який підвів усіх нас. Починаючи з тих людей, які це юридично слабко підписували до всього нашого суспільства, бо ми були впевнені, що наша територіальна цілісність і безпека існує і вона захищена. Ось вам приклад Будапештського меморандуму», – сказав президент.

Володимир Зеленський пропонує впровадити меморандум в життя та зробити такий формат, щоб він жив. Президент України також хоче розуміти, що ніякі ядерні погрози Росії, крім їх риторики, не будуть застосовані.

Зеленський також пояснив, як він планує втілити свою пропозицію у життя: «Давайте візьмемо коло гарантів Будапештського меморандуму, окрім Росії, ми, Україна, підпишемо з ними знов угоду, серйозну угоду з наслідками. І потім зробимо дзеркальний договір тих самих членів меморандуму, гарантерів, і Росії. Хай вони зроблять те саме, з наслідками. І так воно спрацює. І моя логіка була в тому, що є такі кроки і давайте так зробимо. Ви ж кажете, треба швидше, ви ж кажете, Росія хоче мир».

Раніше Зеленський оцінив загрозу нападу з Білорусі.

Нагадаємо, триває 266-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали два авіаційні, три ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

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