Коли гаранти Будапештського меморандуму виконають свої зобов’язання: пояснення посла

Велика Британія та США залишаються нашими партнерами номер один, на відміну від росіян, які теж узяли зобов’язання, а зараз нас вбивають

«Ми віддавали ядерну зброю, розраховуючи на захист, а не на слова чи запевнення»

Британія у контексті коаліції гарантів безпеки України, яку створили у середині вересня співголови Міжнародної робочої групи з питань безпекових гарантій для України, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, займає найбільш провідну роль, у порівняння з іншими країнами-гарантами. Та зобов’язання можна вважати виконаними, коли Україна буде звільнена і незалежна. Про це у розмові з «Главкомом» розповів посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Вадим Пристайко.

«Британія умовно є гарантом нашої безпеки за Будапештським меморандумом. Хоча там було не використано слово гарантії, а запевнення безпеки. Це все слова. Ми ж з вами розуміємо, що ми віддавали ядерну зброю, розраховуючи на захист, а не на якісь преференції, якісь слова чи запевнення. У тому контексті саме Велика Британія та США залишаються нашими партнерами номер один, на відміну від росіян, які теж узяли зобов’язання, а зараз нас вбивають», – сказав Пристайко.

Посол також повідомив, що нещодавно була цікава суперечка з приводу того, чи можна визнати, що Британія виконала свої зобов’язання перед Україною в рамках Будапештського меморандуму.

«Я більше кажу їм: друзі, ми цінуємо вас, але я можу сказати, що ви тільки тоді виконаєте свої зобов’язання, коли Україна буде звільнена і незалежна. А зараз ви просто виконуєте ці зобов’язання», – каже дипломат.

Мовляв, раніше на українців дивились, як на божевільних: чому ми вимагали членства в НАТО, гарантій безпеки? Добре, що нам вдалось зберегти у партнерів відчуття відповідальності за те, що відбувається в нашому регіоні, і зараз вони прийшли на допомогу Україні, яка формально не є однією з родини Альянсу.

«Але це не означає, що все це надається безкоштовно. Нам треба самим воювати, у першу чергу, і потім треба самим відновлюватись. У нас багато-багато роботи попереду», – каже Пристайко.

Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак продовжить підтримку України. Йдеться як про фінансову, так і про військову допомогу. Як сказав посол України у Британії Вадим Пристайко, наразі Україна «на самій верхівці зусиль Британії», а зовнішня політика цієї держави «спрямована на те, щоб довести цю війну до її успішного завершення».