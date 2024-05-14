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МВС повідомило, скільки людей з прикордоння Харківщини вдалося евакуювати за сьогодні

Катерина Іванова
glavcom.ua
МВС повідомило, скільки людей з прикордоння Харківщини вдалося евакуювати за сьогодні
Міністр розповів, що провів оперативну нараду з керівництвом підрозділів системи МВС
фото: Telegram / Ігор Клименко | МВС

Від початку активних дій ворога на Харківщині евакуйовано понад 7500 осіб

Протягом вівторка, 14 травня, працівники поліції евакуювали з прикордоння Харківської області майже 200 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у соцмережах.

«Весь день – на Харківщині, де обстріли цивільної інфраструктури та штурмові дії ворога не припиняються. Відвідав прикордонників, які дають достойну відповідь на проривні спроби ворога – нищать техніку та окупантів. Заслухав доповідь командування, поспілкувався з військовими», – зазначив Клименко.

Міністр розповів, що провів оперативну нараду з керівництвом підрозділів системи МВС: «Ситуація у прикордонних громадах залишається складною, але контрольованою. Всі наші підрозділи на місцях, усі – поруч із цивільними».

За його словами, від початку активних дій ворога на Харківщині евакуйовано понад 7500 осіб, зокрема більш як 760 дітей. Лише за сьогодні поліцейські вивезли майже 200 людей, евакуація триває.

Також Клименко відвідав медичний центр, де проходять лікування поранені військовослужбовці, поліцейські та рятувальники.

Нагадаємо, що на Харківщині збільшилась «сіра зона» та кількість населених пунктів, де тривають бої.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський. Він зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін. 

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Теги: міністр Харківщина рятувальники Ігор Клименко

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