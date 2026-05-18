Єрмак зробив перші заяви після виходу з СІЗО

Ексочільник Банкової повідомив, що не знає, хто за нього вносив заставу

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов зі слідчого ізолятора після того, як за нього було внесено 140 млн грн застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Ексочільник Банкової розповів, що сидів у платній камері, за яку заплатив його адвокат. Він також повідомив, що не знає, хто за нього вносив заставу, але йому відомо, що це зробили «багато людей».

Також ексочільник ОПУ підтвердив, що перебував у платній камері слідчого ізолятора, за яку заплатив його…

Тим часом «Українська правда» з посиланням на джерела повідомляла, що на заставу для Єрмака було внесено близько 200 платежів. Зокрема, серед них є внески по одній копійці. Загальна сума становить понад 154 млн грн.

За словами адвоката, станом на вечір 15 травня необхідна сума вже була зібрана. Однак перерахувати її в повному обсязі на рахунок ВАКС не вдалося: банківські установи на той момент завершили роботу. Через це Єрмак залишився під вартою і на вихідних.

Раніше колишній очільник Банкової заявляв, що грошей на заставу у нього особисто немає, та висловив сподівання на допомогу знайомих і друзів. Адвокати готують апеляцію на рішення суду. Єрмак також наголосив, що вважає провадження таким, що відбувається під тиском.

Після внесення застави Єрмак має прибувати до детективів, прокурорів та суду, не відлучатися без їхнього дозволу з Києва, а також повідомляти про зміну свого проживання та місця роботи. Крім того, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн.

За версією сторони обвинувачення, ще у 2020 році підозрюваний Єрмак домовився з іншими підозрюваними Міндічем і Чернишовим побудувати будинки у котеджному містечку «Династія». Фінансування резиденцій здійснювалося за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн. На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій. Учасники кооперативу їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака), R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова. Резиденція під маркування R0 мала включати СПА та інші об’єкти відпочинкового характеру.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.