Рівень ППО дозволяє не зупиняти Україну під час зльоту носіїв «Кинджалів» – Зеленський (відео)

Президент дав доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо нового плану реагування на носіїв «Кинджалів»

Президент України Володимир Зеленський подякував працівникам і працівницям українського оборонно-промислового комплексу та усім партнерам, які допомагають. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Ставка верховного головнокомандувача

«Провів сьогодні Ставку – з детальною доповіддю міністра оборони – щодо наступного року, забезпечення сил оборони. Щодо кожного з напрямів та всіх параметрів – снаряди, зброя, техніка, амуніція. Те, що поки в дефіциті. І те, що об’єктивно треба буде збільшити, з урахуванням планів наших активних дій. Мінстратегпром доповів щодо нашого власного виробництва зброї та боєприпасів – мета на збільшення виробництва досягається. І це важливо. І я вдячний усім працівникам і працівницям нашого оборонно-промислового комплексу, усім партнерам, які допомагають», – сказав він.

Глава держави зазначив, що сьогодні на Ставці детально обговорили й реалізацію української ракетної програми, яка була розпочата ще у 2021-му році.

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«І кожен бачить, що її результати щорічно все більш далекобійні, приємні для України та саме такі неприємні для ворога, як це й потрібно. Буде ще більше результатів», – додав президент.

На Ставці заслухали важливі доповіді щодо ситуації на конкретних фронтових напрямках: Донеччині, Харківщині та південних напрямках.

Доповідали Головком та генерали Сирський, Тарнавський, Москальов, Содоль.

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«Я дякую кожному нашому воїну! Дав сьогодні окреме доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо реагування на носіїв «Кинджалів», які зупиняють нашу країну на години через повітряну тривогу. Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій», – додав він.

Виробництво зброї

Крім того, президент зазначив, що Україна активно рухається зі Сполученими Штатами щодо спільного виробництва зброї.

«Під час мого візиту у Вашингтон ми домовилися з Президентом Байденом про цілком конкретні речі, які можемо зробити разом. І це точно посилить і американців, і українців, і наших партнерів. Спільне виробництво завжди посилює. Цими днями під час перемовин за участю Андрія Єрмака та нашої урядової команди обговорили конкретику. У грудні цього року відбудеться спеціальна конференція української та американської промисловості, урядовців та інших державних діячів – усіх тих, хто організовує забезпечення нашої оборони», – каже очільник держави.

Допомога Фінляндії

«Сьогодні є й хороша новина щодо оборонних пакетів для наших воїнів – є рішення Фінляндії про новий пакет. Дякую за це. Вже 20 пакетів підтримки ми отримали саме від Фінляндії. Усі вони посилюють не лише нас, а весь східний фланг Європи. Бо, коли Україна міцна й незалежна, уся Європа може почуватися захищеною від російської агресії», – зазначив Зеленський.

Освіта

Глава держави розпочав сьогоднішній день зі спеціальної наради з міністром фінансів та урядовцями, які відповідають за освітній напрямок.

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«Багато чутливих питань, і відповідей на них очікують мільйони українських студентів. Це й ресурс на стипендії, і певні деталі новацій для вищої освіти. Ми проговорили також і все, що потрібно для зміцнення професійно-технічної освіти в Україні. Все це дуже конкретно. Саме так, як і потрібно в День студента. Звичайно, що більшість із того, про що ми говорили, правильно буде представити саме міністру освіти. Хороші речі. І стипендії гарантуємо студентам – також шукаємо можливість, щоб їх підвищити. І на відбудову університетів, які були пошкоджені або зруйновані російськими ударами, ми ресурс знайдемо», – додав він.

Зеленський сьогодні відвідав Маріупольський державний університет.

«Він зараз переміщений до Києва і він працює. І, що важливо, береже віру в Україну, в наших людей і в те, що Україна буде вільною – вся Україна. Поспілкувався зі студентами. Дякую за щирість та енергію. Бажаю всім нашим українським студентам і студенткам, щоб ви могли реалізувати себе в Україні, заради України, абсолютно гідно, сучасно й на користь собі та державі. Наблизити перемогу в цій війні, гарантувати безпеку, дати якнайбільше захисту нашим людям і нашій державі… Я дякую всім, хто б’ється й працює саме заради цього. Заради наших людей. Заради нашої незалежності. Слава Україні!», – завершив він.

Нагадаємо, триває 632-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав один ракетний та 24 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено дев'ять ударних БпЛА.