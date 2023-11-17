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Рівень ППО дозволяє не зупиняти Україну під час зльоту носіїв «Кинджалів» – Зеленський (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рівень ППО дозволяє не зупиняти Україну під час зльоту носіїв «Кинджалів» – Зеленський (відео)
Володимир Зеленський: «Україна активно рухається зі Сполученими Штатами щодо спільного виробництва зброї»
фото: Офіс президента

Президент дав доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо нового плану реагування на носіїв «Кинджалів»

Президент України Володимир Зеленський подякував працівникам і працівницям українського оборонно-промислового комплексу та усім партнерам, які допомагають. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Ставка верховного головнокомандувача

«Провів сьогодні Ставку – з детальною доповіддю міністра оборони – щодо наступного року, забезпечення сил оборони. Щодо кожного з напрямів та всіх параметрів – снаряди, зброя, техніка, амуніція. Те, що поки в дефіциті. І те, що об’єктивно треба буде збільшити, з урахуванням планів наших активних дій. Мінстратегпром доповів щодо нашого власного виробництва зброї та боєприпасів – мета на збільшення виробництва досягається. І це важливо. І я вдячний усім працівникам і працівницям нашого оборонно-промислового комплексу, усім партнерам, які допомагають», – сказав він.

Глава держави зазначив, що сьогодні на Ставці детально обговорили й реалізацію української ракетної програми, яка була розпочата ще у 2021-му році.

«І кожен бачить, що її результати щорічно все більш далекобійні, приємні для України та саме такі неприємні для ворога, як це й потрібно. Буде ще більше результатів», – додав президент.

На Ставці заслухали важливі доповіді щодо ситуації на конкретних фронтових напрямках: Донеччині, Харківщині та південних напрямках.

Доповідали Головком та генерали Сирський, Тарнавський, Москальов, Содоль.

«Я дякую кожному нашому воїну! Дав сьогодні окреме доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо реагування на носіїв «Кинджалів», які зупиняють нашу країну на години через повітряну тривогу. Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій», – додав він.

Виробництво зброї

Крім того, президент зазначив, що Україна активно рухається зі Сполученими Штатами щодо спільного виробництва зброї.

«Під час мого візиту у Вашингтон ми домовилися з Президентом Байденом про цілком конкретні речі, які можемо зробити разом. І це точно посилить і американців, і українців, і наших партнерів. Спільне виробництво завжди посилює. Цими днями під час перемовин за участю Андрія Єрмака та нашої урядової команди обговорили конкретику. У грудні цього року відбудеться спеціальна конференція української та американської промисловості, урядовців та інших державних діячів – усіх тих, хто організовує забезпечення нашої оборони», – каже очільник держави.

Допомога Фінляндії

«Сьогодні є й хороша новина щодо оборонних пакетів для наших воїнів – є рішення Фінляндії про новий пакет. Дякую за це. Вже 20 пакетів підтримки ми отримали саме від Фінляндії. Усі вони посилюють не лише нас, а весь східний фланг Європи. Бо, коли Україна міцна й незалежна, уся Європа може почуватися захищеною від російської агресії», – зазначив Зеленський.

Освіта

Глава держави розпочав сьогоднішній день зі спеціальної наради з міністром фінансів та урядовцями, які відповідають за освітній напрямок.

«Багато чутливих питань, і відповідей на них очікують мільйони українських студентів. Це й ресурс на стипендії, і певні деталі новацій для вищої освіти. Ми проговорили також і все, що потрібно для зміцнення професійно-технічної освіти в Україні. Все це дуже конкретно. Саме так, як і потрібно в День студента. Звичайно, що більшість із того, про що ми говорили, правильно буде представити саме міністру освіти. Хороші речі. І стипендії гарантуємо студентам – також шукаємо можливість, щоб їх підвищити. І на відбудову університетів, які були пошкоджені або зруйновані російськими ударами, ми ресурс знайдемо», – додав він.

Зеленський сьогодні відвідав Маріупольський державний університет.

«Він зараз переміщений до Києва і він працює. І, що важливо, береже віру в Україну, в наших людей і в те, що Україна буде вільною – вся Україна. Поспілкувався зі студентами. Дякую за щирість та енергію. Бажаю всім нашим українським студентам і студенткам, щоб ви могли реалізувати себе в Україні, заради України, абсолютно гідно, сучасно й на користь собі та державі. Наблизити перемогу в цій війні, гарантувати безпеку, дати якнайбільше захисту нашим людям і нашій державі… Я дякую всім, хто б’ється й працює саме заради цього. Заради наших людей. Заради нашої незалежності. Слава Україні!», – завершив він.

Нагадаємо, триває 632-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав один ракетний та 24 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено дев'ять ударних БпЛА. 

Теги: Володимир Зеленський війна ракета окупанти

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