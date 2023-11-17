Що треба розуміти про накопичення ракет Росією

Як тільки рашисти виконують черговий ракетний удар, у нас потім починається «соціалістичне змагання» з підрахунками, скільки ж сотень мільйонів доларів на цей раз РФ «висадила» просто в нікуди

За якою логікою Міноборони РФ верстає свої затрати на війну проти України

Уже по другому колу пішла новина, що РФ для можливих обстрілів енергосистеми накопичила понад 800 далекобійних ракет.

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При цьому, на цей раз спікер ОК «Південь» Гуменюк говорила й про надзвукові крилаті ракети «Оникс» в Криму.

З чого випливає, що кількість далекобійних (300 км та більше) ракет у рашистів насправді може бути значно вища, аніж 870 одиниць.

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Коли та як – на ці два базові питання щодо можливих ударів по енергетиці відповідь невідома. Але дещо базисне все ж наперед можна сказати:

Як тільки рашисти виконують черговий ракетний удар, у нас потім починається «соціалістичне змагання» з підрахунками, скільки ж сотень мільйонів доларів на цей раз РФ «висадила» просто в нікуди, замість витратити ці гроші на облаштування власної інфраструктури.

Але це «соціалістичне змагання» відбувається як мінімум з двома методологічними помилками.

Перша – це облік вартості рашистської зброї.

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Параметр вартості зброї виходить не тільки із кількісних затрат на продукцію, темп виробництва там впливає також.

І на такому фоні рашистський, наприклад, «Калібр» із поточним темпом виробництва понад 200 одиниць на рік навряд чи може коштувати 10 мільйонів доларів чи навіть вище, у той час як «Томагавк» з темпами виробництва десь 50 штук на рік – всього по 2 мільйони доларів за одиницю.

Навіть якщо робити поправку на те, що в теорії санкційні обмеження мають збільшувати транзакційні витрати на виробництво зброї.

А є ще й інший аспект – який цінник на свої ракети може ставити Міноборони РФ, і від якого воно «танцює» в прийнятті тих чи інших рішень.

Цифри по вартості в рублях за держконтрактами Міноборони РФ на ті самі Х-101 та «Калибр» у відкритому доступі поки відсутні.

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Але натомість є цифри по іншим видам озброєння для російських збройних сил, і там логіка по цифрам коливається «відповідно генеральній лінії партії».

Наприклад, в одному із російських державних «ЗМІ» було засвічено, що Міноборони РФ у 2015 році замовляло будівництво ракетних корветів проекту 22800 «Каракурт» по вартості 1,47 мільярда рублів, і на основі цієї ж цифри суд приймав рішення у 2023 році (по неустойці за зрив по строкам поставки).

Показник в 1,47 мільярда рублів у цій історії для нас має цілком прикладне значення, бо саме до проекту 22800 «Каракурт» відносився фактично знищений в Керчі корвет «Аскольд». І якщо далі конвертувати в долари, то виходить еквівалент лише $24 мільйони за курсом 2015 року або ж $16 мільйонів за поточним курсом.

А от далі можна взяти і порівняти, що наприклад Міноборони РФ купує Ту-160М, котрі складаються із заготовок радянського періоду, по вартості 15-16 мільярдів рублів за одиницю.

Тобто так виходить, що для рашистів вартість ракетного корвета – це 1/10 вартості «воспроизведенного» стратегічного бомбардувальника.

Або ж інше порівняння – собівартість російського Ка-52 до повномасштабного вторгнення складала 1,1 мільярда рублів, Міноборони РФ погоджувалось купувати лише по 0,9 мільярда рублів, а ті 200 мільйонів збитку перекривались кросс-субсидуванням.

От хто зна, де ще у світі є така економетрика, де новий ракетний корвет коштує в 10 раз менше, аніж стратегічний бомбардувальник, і трошечки дорожче, аніж ударний вертоліт.

Але схоже, що саме за такою логікою побудови кошторису Міноборони РФ і верстає свої затрати на війну проти України, зокрема на масовані ракетні удари.

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Друга методологічна помилка – в оцінках дій ворога не враховувати те, що сучасна РФ повністю успадкувала «радянську» модель економіки, де саме ВПК та суміжні галузі генерують додану вартість для усієї економіки.

І в рамках такої логіки розвитку рашисти явно виходять із того, що якщо перестати робити далекобійні ракети, то економіка втратить ще більше, і буквально тисячі чи навіть десятки тисяч людей (якщо брати суміжних підрядників) доведеться викинути на вулицю.

Безумовно, в будь-якій пограничній ситуації люди завжди шукають якусь символічну прив’язку.

Але у випадку з масованими ракетними ударами росіян не варто витрачати гроші на «соцзмагання» з підрахунку вартості витрачених ракет.

Цілком достатньо буде знати, скільки змогла збити наша ППО, ну і на загальному рівні – що із благ і наскільки вціліло після нальоту ракет та шахедів.