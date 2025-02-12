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Порошенко каже, що готувався до санкцій і швидко записав звернення

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Порошенко каже, що готувався до санкцій і швидко записав звернення
Порошенко каже, що він мав усю інформацію про підготовку санкцій
фото: Суспільне Львів

Експрезидент каже, що не вірив, але готувався

Експрезидент та депутат Петро Порошенко дуже швидко відреагував на санкції, які запроваджені проти нього РНБО.

У своєму відеозверненні Порошенко зазначив, що введення санкцій не стало для нього новиною. За словами політикаа, він мав усю інформацію про підготовку, але до останнього не вірив, що це трапиться.

Нагадаємо, рішення ухвалено на засіданні РНБО 12 лютого. За даними джерел «Главкома», рішення готувалося довго. І очікувалося, що воно буде прийняте ще у січні. Саме тоді соратники Порошенка синхронно попереджали про це. Та 19 січня у списку підсанкційних прізвища експрезидента не виявилося.

Джерела також повідомляють, що подання на РНБО щодо санкцій готував уряд, зокрема перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Раніше лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що йому відмовили у дозволі на виїзд на Мюнхенську безпекову конференцію, яка триватиме 14-16 лютого. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко також заявив, що «влада» буцімто вручила йому 15 повісток до Державного бюро розслідувань з 14 по 28 лютого на кожен день. Як з'ясував «Главком», ідеться про так звану «вугільну справу», де Порошенко проходить підозрюваним у державній зраді. ДБР викликало політика для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

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Теги: Петро Порошенко депутат РНБО санкції

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