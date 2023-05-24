«Виходив сам через лінію фронту». Буданов розповів про важке поранення на Донбасі

Керівник ГУР Кирило Буданов розповів, як мало не загинув на Донбасі

Через одне із поранень кінцівка Буданова не може повністю розгинатися

Голова української розвідки Кирило Буданов часто брав участь в операціях на лінії зіткнення на Донбасі і тричі отримував поранення, одне із них було смертельно небезпечним. Про це він розповів в інтерв'ю для NV.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами головного українського розвідника, перше та третє поранення були легкими, а от друге було небезпечним. Під час виконання завдання на Донбасі уламки протипіхотної міни потрапили йому під серце та пробили спину та шию.

«Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 кілометрів, а потім упав знесилений. Поранення важке, але у принципі жити можна», – розповів Буданов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час третього поранення Буданов отримав кулю у руці, вона вибила йому ліктьовий суглоб. Після цього кінцівка погано згинається.

Під час яких операцій і де саме це сталося – головний розвідник не розкрив.

За інформацією ЗМІ, у 2016 Буданову дали майора, за 2 роки – підполковника, а у 2020 року – полковника. На той час він був офіцером з особливих доручень, заступником голови департаменту оперативної роботи, а потім і заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, що наприкінці квітня 2022 року голова військової розвідки України Кирило Буданов особисто брав участь у звільненні села Руська Лозова на Харківщині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, партнери вже поставили Україні необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ. Але цього ще замало, аби прогнати загарбників з території України, стверджує Кирило Буданов.