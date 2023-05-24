«Виходив сам через лінію фронту». Буданов розповів про важке поранення на Донбасі
Через одне із поранень кінцівка Буданова не може повністю розгинатися
Голова української розвідки Кирило Буданов часто брав участь в операціях на лінії зіткнення на Донбасі і тричі отримував поранення, одне із них було смертельно небезпечним. Про це він розповів в інтерв'ю для NV.
За словами головного українського розвідника, перше та третє поранення були легкими, а от друге було небезпечним. Під час виконання завдання на Донбасі уламки протипіхотної міни потрапили йому під серце та пробили спину та шию.
«Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 кілометрів, а потім упав знесилений. Поранення важке, але у принципі жити можна», – розповів Буданов.
Під час третього поранення Буданов отримав кулю у руці, вона вибила йому ліктьовий суглоб. Після цього кінцівка погано згинається.
Під час яких операцій і де саме це сталося – головний розвідник не розкрив.
За інформацією ЗМІ, у 2016 Буданову дали майора, за 2 роки – підполковника, а у 2020 року – полковника. На той час він був офіцером з особливих доручень, заступником голови департаменту оперативної роботи, а потім і заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки.
Нагадаємо, що наприкінці квітня 2022 року голова військової розвідки України Кирило Буданов особисто брав участь у звільненні села Руська Лозова на Харківщині.
До слова, партнери вже поставили Україні необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ. Але цього ще замало, аби прогнати загарбників з території України, стверджує Кирило Буданов.
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