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    Росія може залучити до війни бійців із Придністров'я: дані Генштабу

    Росія може залучити до війни бійців із Придністров'я: дані Генштабу
    фото з відкритих джерел

    За попередніми даними, мовиться про 800 вояків невизнаної республіки

    У черговому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомляється, що Росія може залучити до війни 800 людей із невизнаного Придністров'я.

    Окупанти можуть використати у війні проти України військовослужбовців з Придністров'я. За попередніми даними, мовиться про 800 вояків невизнаної республіки. Але, запевняють у Генштабі, їхній морально-психологічний стан залишається на низькому рівні.

    Також уже фіксують випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів Росії. Це робиться для того, щоб поповнити резерви армії окупанта.

    Крім того, у Генштабі зазначають, що серед особового складу окупаційних військ починають ширитися панічні настрої. Вони пов'язані зі значними втратами як живої сили, так і техніки.

    Нагадаємо, зберігаються ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь до можливої широкомасштабної участі у бойових діях проти України на боці РФ.

    Зазначимо, директор Центрального розвідуправління Вільям Бернс заявив, що США не мають підстав вважати, що президент країни-агресора Володимир Путін збожеволів. Але через те, що він часто перебуває в ізоляції та відчуженні, з ним стало важко мати справу.

    Теги: Росія окупанти Молдова війна Придністров'я
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    Росія може залучити до війни бійців із Придністров'я: дані Генштабу