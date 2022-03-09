Росія може залучити до війни бійців із Придністров'я: дані Генштабу

За попередніми даними, мовиться про 800 вояків невизнаної республіки

У черговому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомляється , що Росія може залучити до війни 800 людей із невизнаного Придністров'я.

Окупанти можуть використати у війні проти України військовослужбовців з Придністров'я. За попередніми даними, мовиться про 800 вояків невизнаної республіки. Але, запевняють у Генштабі, їхній морально-психологічний стан залишається на низькому рівні.

Також уже фіксують випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів Росії. Це робиться для того, щоб поповнити резерви армії окупанта.

Крім того, у Генштабі зазначають, що серед особового складу окупаційних військ починають ширитися панічні настрої. Вони пов'язані зі значними втратами як живої сили, так і техніки.

Нагадаємо, зберігаються ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь до можливої широкомасштабної участі у бойових діях проти України на боці РФ.

Зазначимо, директор Центрального розвідуправління Вільям Бернс заявив, що США не мають підстав вважати, що президент країни-агресора Володимир Путін збожеволів. Але через те, що він часто перебуває в ізоляції та відчуженні, з ним стало важко мати справу.