Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Можуть бути перебої з електрикою». Кличко розповів, чого чекати киянам взимку 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Можуть бути перебої з електрикою». Кличко розповів, чого чекати киянам взимку 
«Не хочу заспокоювати і говорити, що все буде добре» 
фото з відкритих джерел

Столиця готується до можливих проблем у енергетиці і закуповує генератори  

Мер столиці України Віталій Кличко в інтерв'ю виданню «Бабель» спрогнозував, чого чекати мешканцям столиці взимку у воєнних умовах.  

«Не хочу всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре. Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії. Газ – це відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що дорожчати він не буде. Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо», – каже очільник Києва.

Влада міста вже закупила генератори і паливо для них. Насамперед обладнання спрямують  на лікарні, на садки і школи.  

«Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма – 21 градус, а може бути 19 чи 18. Можуть бути і перебої з електрикою. Сподіваємось і зробимо все для того, щоб цього не було», – розповів мер столиці.

За словами Кличка, якщо будуть перебої з електрикою, опаленням чи газом, то завдяки підготовці певний час місто зможе функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему. 

Також Кличко прокоментував правило, запроваджене в столиці та ще кількох містах України: під час повітряної тривоги наземний транспорт зупиняється, пасажири мають вийти і сховатися в укриття.

Крім того, нещодавно Ізраїль передав Києву 50 тисяч пакунків готового харчування.

Читайте також:

Теги: Київ Віталій Кличко

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із 1 серпня транспорт у столиці має спинятися, коли лунають сирени
Зупинка транспорту під час повітряної тривоги. Кличко пояснив нові правила
Сьогодні, 08:26
Віталій Кличко запевняє, що у них з Наталією залишилися добрі взаємини
Кличко розлучається із дружиною Наталією
Сьогодні, 08:13
Кличко подякував усім партнерам та друзям, які допомагають та підтримують Україну
Віталій Кличко отримав престижну американську нагороду (відео)
22 липня, 10:14

Новини

«Можуть бути перебої з електрикою». Кличко розповів, чого чекати киянам взимку 
«Можуть бути перебої з електрикою». Кличко розповів, чого чекати киянам взимку 
Зупинка транспорту під час повітряної тривоги. Кличко пояснив нові правила
Зупинка транспорту під час повітряної тривоги. Кличко пояснив нові правила
Кличко розлучається із дружиною Наталією
Кличко розлучається із дружиною Наталією
Поліція Київщини впіймала шахраїв, що збирали гроші «на ЗСУ»
Поліція Київщини впіймала шахраїв, що збирали гроші «на ЗСУ»
В Ірпені відкрилося тимчасове модульне містечко (фото)
В Ірпені відкрилося тимчасове модульне містечко (фото)
Киянка здавала російським спецслужбам позиції військових (фото)
Киянка здавала російським спецслужбам позиції військових (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Хто потрібен у війську та як далі триватиме мобілізація: відповідь полковника СБУ
65K
Розвідка дізналася, хто віддає накази обстрілювати українські міста
57K
Загинув один із найкращих пілотів Збройних сил
56K
Найжорсткіший опалювальний сезон в історії. Нардеп звернувся до українців
56K
Рашисти радять кримчанам готувати «тривожний чемоданчик»
52K
Росіяни почали отримувати повістки з вимогою з’явитися до військкомату (фото)

Новини

Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 15 серпня
Сьогодні, 09:19
Тайра розповіла, чому найближчим часом не повернеться на фронт
Сьогодні, 09:14
Гайдай підтвердив знищення «вагнерівців» у Попасній
Сьогодні, 08:58
На Луганщині окупанти планують зносити сотні пошкоджених будинків
Сьогодні, 08:45
Обстріл Нікополя: Вілкул повідомив, куди влучили окупанти
Сьогодні, 08:29
Воїни відбили кілька наступів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту