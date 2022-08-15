«Можуть бути перебої з електрикою». Кличко розповів, чого чекати киянам взимку 

Столиця готується до можливих проблем у енергетиці і закуповує генератори

Мер столиці України Віталій Кличко в інтерв'ю виданню «Бабель» спрогнозував, чого чекати мешканцям столиці взимку у воєнних умовах.

«Не хочу всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре. Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії. Газ – це відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що дорожчати він не буде. Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо», – каже очільник Києва.

Влада міста вже закупила генератори і паливо для них. Насамперед обладнання спрямують на лікарні, на садки і школи.

«Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма – 21 градус, а може бути 19 чи 18. Можуть бути і перебої з електрикою. Сподіваємось і зробимо все для того, щоб цього не було», – розповів мер столиці.

За словами Кличка, якщо будуть перебої з електрикою, опаленням чи газом, то завдяки підготовці певний час місто зможе функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему.

Також Кличко прокоментував правило, запроваджене в столиці та ще кількох містах України: під час повітряної тривоги наземний транспорт зупиняється, пасажири мають вийти і сховатися в укриття.

Крім того, нещодавно Ізраїль передав Києву 50 тисяч пакунків готового харчування.