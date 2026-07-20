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СБУ уразила координаційний центр ФСБ РФ на тимчасово окупованій Херсонщині

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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СБУ уразила координаційний центр ФСБ РФ на тимчасово окупованій Херсонщині
По місцю дислокації співробітників ФСБ влучили 13 безпілотників СБУ
Фото: СБУ

В ураженому центрі могли знаходитись до 100 окупантів

Спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України завдали успішного удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ РФ, який розміщувався в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу  СБУ.

За попередніми оцінками, у координаційному центрі ФСБ могли перебувати близько 100 військовослужбовців. Також результати розвідки СБУ підтвердили, що на території об'єкта знаходилися понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття.

Під час спецоперації по місцю дислокації співробітників ФСБ влучили 13 безпілотників СБУ. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

«СБУ продовжує виконувати поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора. Такі спецоперації завдають ворогу відчутних втрат на тимчасово окупованих територіях, порушують систему управління та координації, змушують росіян перекидати додаткові сили на охорону власних об’єктів і суттєво ускладнюють логістику та забезпечення підрозділів фсб», - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, СБУ також уразила ще один танкер «тіньового флоту» РФ Avero у Чорному морі та три нафтобази у Ставропольському краї. Це вже четвертий «тіньовий» танкер РФ, уражений СБУ за останні десять днів. Усі ці судна належить до класу Suezmax – великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних обсягів нафти та нафтопродуктів.

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Теги: росія СБУ ФСБ війна

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