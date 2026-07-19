СБУ уразила російський танкер і три нафтобази: момент влучання потрапив на відео

По танкеру, який перебуває під санкціями України, відпрацював морський дрон «Мамай»

Служба безпеки України уразила ще один танкер «тіньового флоту» РФ Avero у Чорному морі та три нафтобази у Ставропольському краї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

«Танкер Avero був задіяний у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго, запровадженого країнами G7 та ЄС. Судно вивозило нафту, зокрема, до Китаю та Індії. По танкеру, який перебуває під санкціями України, відпрацював морський дрон СБУ «Мамай». Саме такі судна «тіньового флоту» допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження, забезпечувати експорт нафти та отримувати кошти для фінансування війни», – пояснили спецслужбовці.

За їхніми даними, це вже четвертий «тіньовий» танкер РФ, уражений СБУ за останні десять днів. Усі ці судна належить до класу Suezmax – великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних обсягів нафти та нафтопродуктів.

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СБУ уразила ще один танкер «тіньового флоту» РФ – «Avero», який перевозив російську нафту в обхід санкцій G7 та ЄС. По судну відпрацював морський дрон «Мамай».



Одночасно безпілотники СБУ… pic.twitter.com/EBWSfyMZLF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 19, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» в X

Окрім того, безпілотники завдали ударів по трьох нафтобазах у Ставропольському краї. Відстань до цілей від державного кордону України становила близько 600 км. Унаслідок атаки на всіх трьох об'єктах виникли масштабні пожежі. Зафіксовано вибухи та займання резервуарів із пально-мастильними матеріалами.

«Такі спецоперації ускладнюють експорт російської нафти, позбавляють Кремль нафтодоларових надходжень, які йдуть на війну проти України, а також знижують можливості ворога забезпечувати свої війська пальним», – додала СБУ.

Нагадаємо, що в ніч на 19 липня Сили оборони України уразили два танкери в акваторії Чорного моря та плавучий кран в акваторії Азовського моря.

Крім того, в ніч на 19 липня уражено зенітний ракетний комплекс «Бук» у районі Зеленопілля Запорізької області та автомобільний міст у районі Новоекономічного Донецької області, який противник використовує для військової логістики.