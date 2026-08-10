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Президент провів розмову з принцом Саудівської Аравії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент провів розмову з принцом Саудівської Аравії
Зеленський і Мухаммад бін Салман Аль Сауд скоординували позиції та контакти
фото: Офіс президента

Лідери скоординували позиції та контакти

Сьогодні, 10 серпня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Араві\ Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Лідери обговорили площини, в яких Україна та Саудівська Аравія здатні посилити можливості одна одної захищати життя і людей», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман Аль Сауд говорили про кроки, які зроблять найближчим часом у межах Drone Deal між нашими країнами. Принц розповів про домовленості Саудівської Аравії з Туреччиною та Пакистаном і відповідні перспективи.

«Лідери скоординували позиції та контакти, щоб наші країни могли дати більше позитиву у сфері продовольчої безпеки, що є глобальною потребою», – додав Офіс президента.

Нагадаємо, 24 квітня у Джидді президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Лідери обговорили реалізацію стратегічної безпекової домовленості за трьома напрямами.

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Теги: Саудівська Аравія Володимир Зеленський Офіс президента

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