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Сили безпілотних систем уразили ще12 суден тіньового флоту РФ у Чорному морі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сили безпілотних систем уразили ще12 суден тіньового флоту РФ у Чорному морі
колаж: glavcom.ua

За 12 діб проведення операції «МоЛоЧКа Сили безпілотних систем уразили 159 суден

Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про нову атаку на російський тіньовий флот у Чорному морі. За їхніми даними, у ніч на 17 липня було уражено ще 12 суден. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта «Мадяра» Бровді.

За його словами, під удар потрапили дев'ять суховантажів, один танкер, один танкер-газовоз та один буксир.

Бровді зазначив, що за 12 діб проведення операції «МоЛоЧКа», з 6 по 17 липня, Сили безпілотних систем заявляють про ураження 159 суден тіньового флоту РФ.

З них:

  • 117 суден – в Азовському морі;
  • 42 судна – у Чорному морі.

За словами командувача, метою операції є порушення логістики перевезення російської нафти, палива та інших вантажів, що транспортуються в обхід міжнародних санкцій.

Він також зазначив, що завданням є виведення суден з ладу без спричинення розливів нафти та забруднення морської акваторії. Відеодокази уражень, за словами Бровді, мають оприлюднити пізніше.

Контекст: чорноморський етап «МоЛоЧКи»

Якщо повідомлення підтвердиться, ідеться про продовження нового – чорноморського – етапу операції СБС «МоЛоЧКа». Її командувач Роберт «Мадяр» Бровді повідомляв, що у ніч на 15 липня українські дрони уразили 20 суден у Чорному морі – 17 нафтових танкерів, два газовози й один буксир. Це сталося одразу після завершення першого, азовського, етапу операції, у межах якого з 6 по 15 липня уразили 116 суден.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами уразила морськими дронами «Мамай» підсанкційні танкери Louise 1 та Banda у Чорному морі. Тієї ж ночі та вранці Генштаб повідомляв про ураження шести танкерів і двох буксирів у Чорному та Азовському морях, а також нафтобази «Шахтарськ» на Донеччині й мостів, які окупанти використовують для логістики.

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Теги: Чорне море флот РФ

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