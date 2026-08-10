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СБУ відмовляється ініціювати санкції проти Іванющенка. Керівник НАБУ дав пояснення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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СБУ відмовляється ініціювати санкції проти Іванющенка. Керівник НАБУ дав пояснення
Юрій Іванющенко виїхав з України у грудні 2014 року та зараз мешкає з родиною в Монако
фото: glavcom.ua

Кривонос зауважив, що НАБУ передало СБУ інформацію про можливі російські паспорти екснардепа та його контроль над бізнесом на окупованих територіях

Національне антикорупційне бюро двічі зверталося до Служби безпеки з проханням ініціювати санкції перед РНБО щодо колишнього народного депутата від «Партії регіонів». Однак спецслужба відмовилася це робити. Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу, повідомляє кореспондент «Главкома».

Кривонос уточнив, що йдеться про колишнього нардепа, якого нещодавно журналісти помітили в Монако (Юрій Іванющенко, – «Главком»).

«Ми двічі зверталися до СБУ з проханням ввести санкції щодо одного відомого колишнього депутата-регіонала, який зараз журналістом Ткачем був помічений у Монако», – сказав директор НАБУ.

Кривонос розповів, що вперше СБУ повідомила про відсутність підстав для запровадження санкцій. Після цього НАБУ направило повторне звернення.

«Ми уточнили і сказали, що на ваших же власних ресурсах (на сайті СБУ, – «Главком») зазначалося, що ця людина (Юрій Іванющенко, – «Главком») є агентом п'ятої служби ФСБ, і надали стенограму з їх липневого відео 2025 року», – розповів Кривонос.

Кривонос також зауважив, що НАБУ передало СБУ інформацію про можливі російські паспорти цього екснардепа та його контроль над бізнесом на тимчасово окупованих територіях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Служба безпеки України не побачила достатніх відомостей про шкоду у запиті Національного антикорупційного бюро щодо запровадження санкцій до колишнього нардепа від нині забороненої «Партії регіонів» Юрія Іванющенка. СБУ відповіла 22 квітня, що запит НАБУ «не містить достатніх відомостей про завдання Іванющенком Ю.В. шкоди національній безпеці». У відповіді СБУ зазначалося, що відомство готове повторно розглянути пропозиції щодо застосування санкцій до Іванющенка «у разі їх доопрацювання».

Нагадаємо, на початку вересня 2025 року НАБУ повідомило підозри Юрію Іванющенку, Владиславі Молчановій, екскерівнику Київського обласного управління Держгеокадастру Миколі Терещенку та ще двом особам підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

За даними слідства, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між за контроль над ринком «Столичний» у передмісті Києва вони вирішили вивести активи ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб. Мова йде про дев'ять земельних ділянок загальною площею 18 га. На підставі удаваних правочинів землю продали трьом товариствам, пов’язаним із Молчановою.

У жовтні минулого року ВАКС заочно заарештував Іванющенка. Однак вже в грудні його скасували.

До слова, у березні 2026 року Національне антикорупційне бюро звернулося з проханням до президента України Володимира Зеленського та Служби безпеки ініціювати санкції проти колишнього народного депутата від «Партії регіонів». Мова про Юрія Іванющенка, який є фігурантом справи про махінації із землями ринку «Столичний».

Згодом у червні 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для екснардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка. 

Зауважимо, Юрій Іванющенко виїхав з України у грудні 2014 року та зараз мешкає з родиною в Монако. У січні 2015 року його оголосили в розшук за підозрою у привласненні та заволодінні майном через зловживання службовим становищем, а також у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди посадовцем. У 2017 році Верховний суд України закрив усі кримінальні провадження проти нього. Того ж року його ім’я виключили із санкційних списків ЄС.

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Теги: СБУ санкції НАБУ Юрій Іванющенко Семен Кривонос

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