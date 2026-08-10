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Мовний скандал. Нардеп від «ЄС» став на захист тренера, який отримав штраф за російську

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мовний скандал. Нардеп від «ЄС» став на захист тренера, який отримав штраф за російську
Гончаренко став на захист Богодєлова
фото: спортивний клуб «Чайка»

Екстренер «Динамо» Богодєлов оголосив про завершення тренерської кар'єри

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко став на захист екстренера «Динамо» В'ячеслава Богодєлова, якого оштрафували за проведення занять російською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

Колишній воротар багатьох вітчизняних команд В'ячеслав Богодєлов влаштував скандал через штраф за порушення мовного законодавства. Тренер опублікував скріншот із «Дії» про виконавче провадження зі штрафом. За його словами, покарання виписали за ведення тренувань російською мовою.

Згодом Богодєлов оголосив про завершення тренерської кар'єри. «Я призупиняю всі свої сторінки в соціальних мережах! Я зупиняю усю свою тренерську діяльність!», – зазначив він.

Гончаренко став на захист Богодєлова. «В принципі, навіщо нам тренувати воротарів? Навіщо шукати нових зірок футболу? Навіщо дітям чогось досягати? Давайте все закриємо, все заборонимо і будемо сидіти обожнювати Зеленського. Чи всіх інших зірочок з влади, які щебечуть російською, поки не знімають камери», – написав він.

Мовний скандал. Нардеп від «ЄС» став на захист тренера, який отримав штраф за російську фото 1

Допис Гончаренка викликав шквал коментарів у мережі. Частина користувачів засудила позицію нардепа та тренера, наголошуючи на важливості української мови.

Мовний скандал. Нардеп від «ЄС» став на захист тренера, який отримав штраф за російську фото 2
Мовний скандал. Нардеп від «ЄС» став на захист тренера, який отримав штраф за російську фото 3

Водночас частина коментаторів підтримала Гончаренка та Богодєлова.

Мовний скандал. Нардеп від «ЄС» став на захист тренера, який отримав штраф за російську фото 4
Мовний скандал. Нардеп від «ЄС» став на захист тренера, який отримав штраф за російську фото 5

Богодєлов народився і виріс у Києві. На елітному рівні виступав за тернопільську «Ниву», донецький «Металург», полтавську «Ворсклу» та харківський «Металіст». Багато років працював у ДЮФШ столичного «Динамо» та юнацьких збірних України, а нещодавно тренував дітей в Evolution Football Academy.

Нагадаємо, колишній воротар багатьох вітчизняних команд В'ячеслав Богодєлов влаштував скандал через штраф за порушення мовного законодавства. Тренер опублікував скріншот із «Дії» про виконавче провадження зі штрафом. Богодєлов повинен заплатити 11426 грн. За його словами, покарання виписали за ведення тренувань російською мовою.

На своє виправдання Богодєлов вирішив застосувати класичні штампи. Передусім він здивувався, що нікого 50 років не бентежило використання ним російської. Далі ексворотар розповів, що «чисто українську мову» він чув лише в діаспорі. А на десерт розіграв карту військових, які не звертали увагу на його російську під час відвідин Запорізького напрямку.

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Теги: Олексій Гончаренко мова скандал

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